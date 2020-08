Speed pedelec wint terrein, vooral in Amsterdam

Een fietser op een speed pedelec neemt deel aan het verkeer. Beeld Hollandse Hoogte/ANP

Nog altijd is dat Amsterdamse aantal relatief weinig. Per 10.000 inwoners telt de stad ruim elf speed pedelecs. De pedelechoofdstad van Nederland is Bunnik, met bijna 86 speed pedelecs per 10.000 inwoners. Dat blijkt uit cijfers van de Dienst Wegverkeer (RDW).

De cijfers tonen wel dat Amsterdammers, vergeleken met inwoners van andere plaatsen, steeds vaker een speed pedelec kopen. Landelijk steeg het aantal geregistreerde speed pedelecs namelijk met ‘slechts’ 23 procent. Nederland telde begin april zo’n 21.000 speed pedelecs tegen ongeveer 17.000 een jaar eerder.

Tussen 45 en 65 jaar

Onder jongeren was de speed pedelec overigens weinig populair, meldde het CBS vorig jaar. Vooral in de leeftijdscategorie 45 tot 65 jaar was de snelle fiets gewild: twee derde van de speed pedelecs-bezitters valt in die groep.

Vanwege de hoge snelheden die de speed pedelecs kunnen halen - ze bieden trapondersteuning tot 45 kilometer per uur - vallen ze als weggebruiker in dezelfde categorie als de bromfietser. Dat betekent: helm op en fietsen op de rijbaan. Ook is er een kenteken en een WA-verzekering nodig.