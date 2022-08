Spectaculaire stunts op NK freerunning: ‘Er zit geen limiet op wat je kunt laten zien’

Bij de vrouwen won Noa Diorgina Man (17). Beeld Amaury Miller

Een mix van turnen, breakdance en straatcultuur. Zo kun je de sport freerun omschrijven. Bij handbalvereniging Westsite op Riekerhaven tonen jongeren hun atletische kunsten. Op het veld is een parcours opgebouwd voor salto’s, backflips en andere gewaagde trucs.

Elke atleet laat in ongeveer een halve minuut zien wat-ie kan. Elke ‘run’ wordt begeleid door pompende beats. Zo’n tweehonderd toeschouwers zijn op het evenement van de Urban Sports Week Amsterdam (zie kader) afgekomen, onder wie ouders en vrienden. De jury bepaalt wie zich de beste van Nederland mag noemen.

Bij de vrouwen is Noa Diorgina Man (17) de grote favoriet. De scholiere – komend schooljaar begint ze aan 5 havo – won vorige maand bij de World Games in de Verenigde Staten goud op ‘style’, een onderdeel waar het draait om de creativiteit en de kwaliteit van trucs. Ze won daarnaast zilver op het onderdeel ‘speed’, waarbij het gaat om de snelheid waarbinnen een parcours wordt afgelegd. In Amsterdam gaat het alleen om ‘style’.

Zelf erkent Man dat ze de grote favoriet is. “Het zou gek zijn om goud te winnen op een WK en dan niet de beste te zijn op het NK.” Maar haar eerste run gaat niet gesmeerd. Als enige van het deelnemersveld glijdt ze uit. Ze staat snel op en vervolgt de race. De jury toont zich mild, want Man gaat door naar de finale. Ze revancheert met een spectaculair en vlekkeloos optreden en wordt Nederlands kampioen.

Stuntvrouw

Na haar middelbare school wil Man, woonachtig in Delft, professional worden. De spectaculaire sport wordt gesponsord door Red Bull. Het zoete, oppeppende drankje staat Man ook persoonlijk bij. Daarnaast kan Man ook geld verdienen als stuntvrouw in films. De dag voor de wedstrijd deed ze mee aan een casting voor een Amerikaanse productie.

Freerun is net als mountainbiken of snowboarden een vrij jonge sport. Op de Spelen van 2024 in Parijs is het een demonstratiesport. Het leukste aan freerunning vindt Man dat ze haar eigen stijl kan toepassen. “Ik heb vroeger veel aan breakdance gedaan. Dat laat ik terugkomen. Er zit geen limiet op wat je kunt laten zien.”

Vanwege de grote sprongen en moeilijke landingen lijken blessures aan de orde van de dag , maar de ambulancebroeder van dienst komt weinig in actie: hij moet drie keer koelen met ijs.

“Ik volg de sport al een jaar of vijf,” zegt hij. “Maar er gebeurt weinig. Af en toe zie ik wat spier- of gewrichtsproblemen, met name bij de enkel en de pols. Eén keer was er een gebroken scheenbeen, maar die jongeren trainen veel. Ze weten wat ze doen.”

Angsten overwinnen

Man is top op heden gevrijwaard van blessures. “Ik heb een keer op krukken gelopen, maar dat kwam niet door freerunning. Ik was van de trap gevallen.”

Behalve een grote lichamelijke controle vergt freerun ook mentale vaardigheden, zegt Man. “Je moet je angsten overwinnen, omdat je weet dat je kunt vallen.”

Wat opvalt, is dat alle sporters ‘tof’ met elkaar omgaan. Het regent high fives en complimenten nadat iemand een goede run heeft gemaakt. Of er is een troostend woord als het even tegenzit, zoals bij Mans eerste run. En er zijn uiteraard felicitaties als Man in tranen uitbarst na haar winnende run.