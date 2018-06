Spectaculaire beursgang Adyen: aandeel spuit omhoog

Adyen was eventjes bijna 15 miljard euro waard, meer dan topfondsen als ABN Amro of Randstad

Met Adyen lijkt een nieuwe techbubbel geboren. De koersexplosie is deels in de hand gewerkt doordat alle aandelen vooraf in handen waren gespeeld van geselecteerde grote investeerders en bedrijven, die niet van plan zijn hun stukken nu al aan te bieden.



De vraag naar 'adyentjes' is daardoor vele malen groter dan het aanbod, waardoor de prijs naar enorme hoogtes stijgt. In de eerste twee handelsuren verwisselden net 800.000 van de bijna 4,2 miljoen uitgezette aandelen van eigenaar.



Confetti

Het Amsterdamse bedrijf lijkt zich te schamen voor zijn miljardenjacht, die bedoeld is om oprichters, aandeelhouders en investeerders van het eerste uur te spekken.



Er was vanochtend geen champagne, geen gongslag en geen confetti. Ad­yen koos er bewust voor de traditionele balkonscène in de handelszaal van Beursplein 5 te laten passeren.



Vooraf was de beursgang van Adyen al uitzonderlijk. Niet vaak halen bedrijven via de Amsterdamse beurs een miljard euro op en de meeste beursgangers wenden de opbrengst aan om in de eigen groei te steken. Bovendien telt het Damrak nauwelijks techfondsen.