Specialisten MC Slotervaart weerspreken enthousiasme

"De meerderheid is voor, maar het is kiezen tussen twee kwaden: met CCN in zee of niets," aldus een specialist. Het zou curieus zijn als er enthousiasme bestond, omdat het plan dat nu voorligt op hoofdlijnen overeenkomt met een voorstel dat begin dit jaar nog is afgeschoten door zowel de medische staf als de ondernemingsraad van MC Slotervaart.



In een van zaterdag daterend intern document, in bezit van deze krant, staat dat het nieuwe plan is 'wat mede-aandeelhouder [Loek] Winter al jaren voor ogen had en [hij] nu via de achterdeur kan bewerkstelligen met goedkeuring van de medische staf'. Externe adviseurs van de medische staf en de ondernemingsraad (or) waarschuwden begin dit jaar dat het plan om het vastgoed en de zorg van MC Slotervaart in aparte bv's onder te brengen, riskant was.



De vrees bestond dat winst uit de zorg zou worden weggesluisd via de huur die aan de vastgoedbv zou moeten worden betaald. Door het verzet van de specialisten en de or belandde dit splitsingsplan in de ijskast. Juist dit model heeft CCN-voorman Igor Tulevski nu voor ogen, aldus ingewijden.



Doorstart

De vakgroep bariatrie, het specialisme binnen MC Slotervaart dat de maagverkleiningen doet, kondigde zaterdag op een besloten vergadering aan elders zijn heil te gaan zoeken en niet mee te doen met de doorstart. Deze afdeling is goed voor meer dan 15 procent van de totale omzet van het ziekenhuis. Er is voor overname van deze afdeling veel interesse vanuit andere ziekenhuizen.