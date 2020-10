Spar mag blijven in de Nieuwe Doelenstraat

De Spar in de Nieuwe Doelenstraat. Beeld Jakob van Vliet

De Spar City opende begin vorig jaar de deuren in het voormalige buurthuis van d’Oude Stad ondanks bezwaren uit de buurt dat een 'minisuper’niet op die plek zou passen. Direct na de opening maakte overbuurman Hotel de l’Europe bezwaar. Het zou volgens het vijfsterrenhotel gaan om een minisuper, gericht op toeristen, die tot verloedering van de Nieuwe Doelenstraat zou leiden.

Aanvankelijk kreeg het hotel gelijk bij de rechter. Tot tweemaal toe moest de Spar toestemming vragen om gedurende de juridische procedures open te blijven. Tegen de laatste uitspraak van het gerechtshof, dat de Spar en de gemeente gelijk gaf, stelde het hotel cassatie in. Dat is vandaag door de Raad van State afgewezen.

Rustig slapen

“Om kwart over tien woensdagochtend hebben we gehoord dat het bezwaar van het hotel definitief ongegrond is verklaard,” zegt ondernemer Ismail Abdel Rahman. “Het is volledig afgewezen en wordt ook niet meer gegrond verklaard. De aanhouder wint. Ik kan na vier jaar eindelijk weer eens rustig slapen.”

‘We zijn heel blij. Goed dat de gemeente en Spar ons zijn blijven steunen en hun rug recht hebben gehouden. Ik hoop nog steeds op verzoening met Hotel de l’Europe om samen iets doen voor de leefbaarheid van de buurt. We willen een goede buurman zijn voor iedereen.”

Eerste zaak

De Spar is zijn eerste eigen zaak. “Dit is ons overkomen. We maken dit nu mee, we gaan door een coronacrisis heen. Dit gaat in een rugzak voor de toekomst.”

De ondernemers kijken al naar meer vestigingen in Amsterdam. “We zijn druk in gesprek over winkels met Spar. we zetten onze ambitie door voor meer winkels. We gaan morgen weer op pad.”

Coronagolf

Wel heeft de vestiging, die het vooral van studenten van de UvA en passanten moet hebben, zwaar te lijden onder de coronagolf. “We gaan van minus 90 procent omzet naar 60 procent en weer terug. Vanaf vanavond sluiten we na acht uur de koeling met alcohol, we dragen permanent mondkapjes. We gaan uit van succes, dat komt uiteindelijk. Maar voor de glimlach moeten we nu wel onder het mondkapje kijken.”