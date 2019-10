Spar City Nieuwe Doelenstraat mag toch open blijven

Beeld ANP

Dat zegt een woordvoerder van de gemeente. De rechter had eerder besloten dat Spar City dicht moest omdat de winkel niet aan het bestemmingsplan voldeed.

De gemeente had Spar Holding BV een vergunning verleend om een nieuwe vestiging te openen op de Nieuwe Doelenstraat in het centrum. Buurman Hotel de l’Europe was het hier niet mee eens en maakte bezwaar tegen de beslissing van de gemeente. Dat bezwaar werd ongegrond verklaard, waarop het vijfsterrenhotel naar de rechter stapte.

Het hotel meent dat minisupermarkten volgens het bestemmingsplan niet zijn toegestaan in het centrum. In dat bestemmingsplan staat namelijk dat onder minisupermarkten winkels vallen ‘waar voedingsmiddelen en huishoudelijke artikelen worden verkocht’ en dat er geen ruimte voor is in het centrum.

Maar volgens de gemeente en Spar is de nieuwe vestiging helemaal geen minisupermarkt, maar hanteert het juist een ‘to go-formule’: het verkoopt alleen producten die geen of slechts een beperkte bereidingstijd nodig hebben. En daarom zou het bedrijf wél in het centrum zijn toegestaan.

Betere motivering

De rechter was niet overtuigd van die redenatie en had de gemeente zes weken de tijd gegeven om met een betere motivering te komen voor het verstrekken van de vergunning. Naar aanleiding daarvan is het stadsdeel gaan kijken bij de vestiging.

“We vonden geen huishoudelijke artikelen in de winkel,” zegt de woordvoerder. “Er is geen overtreding geconstateerd, het stadsdeel kan daarom niet handhavend optreden.” Met andere woorden: de Spar City hoeft toch niet dicht.

Het is niet duidelijk of het hotel nog vervolgstappen gaat zetten. Hotel L’Europe is niet bereikbaar voor commentaar.