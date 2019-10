Spar City in Centrum moet na een week alweer de deuren sluiten

Beeld ANP XTRA

De gemeente had Spar Holding BV een vergunning verleend om een nieuwe vestiging te openen op de Nieuwe Doelenstraat, in het centrum. Buurman Hotel de l’Europe was het hier niet mee eens en maakte bezwaar tegen de beslissing van de gemeente. Dat bezwaar werd ongegrond verklaard, waarop het vijfsterrenhotel naar de rechter stapte.

Het hotel meent dat minisupermarkten volgens het bestemmingsplan helemaal niet zijn toegestaan in het centrum en vreest daarnaast ‘een negatief effect op het woon- en leefklimaat ter plaatse en dus op de uitstraling van het hotel’.

Een minisupermarkt wordt in het bestemmingsplan gekenmerkt als een ‘detailhandelvestiging waar voedingsmiddelen en huishoudelijke artikelen worden verkocht’, en dus niet alleen kant-en-klare to go-producten.

Volgens de gemeente en SPAR is de nieuwe vestiging geen minisupermarkt, maar hanteert het juist een ‘to go-formule’ en verkoopt het alleen producten die geen of slechts een beperkte bereidingstijd nodig hebben. En daarom zou het bedrijf wél zijn toegestaan.

Compleet assortiment

De advocaat van het hotel ging op onderzoek uit in een andere vestiging van Spar City, op de Warmoesstraat, en stelde vast dat daar allerlei andere producten verkocht werden die helemaal niet vallen onder de formule. Daarnaast wordt op de website van Spar City geadverteerd met een ‘compleet assortiment’, van deodorant tot batterijen.

Ook voor de rechter is het niet duidelijk waarom Spar City geen minisupermarkt is. De gemeente krijgt nu zes weken de tijd om met een betere motivering te komen voor het verstrekken van de vergunning. Tot die tijd moet de winkel zijn deuren sluiten.