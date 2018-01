Spanningen in aanloop naar Koerdische demonstratie

Mensen die streden tegen IS worden nu in de steek gelaten

Bovendien: Erdogan valt in Afrin de Koerden niet aan, maar getrainde terroristen, zegt hij. Dat heeft hij de op de Turkse televisie gezien, en op Facebook. "Wat Erdogan doet, is gewoon een veilige zone creëren. Dat lijkt me alleen maar goed: laat hem de boel maar opschonen. Hij pakt de vluchtelingen niet aan, maar de terroristen. Hij maakt het juist extra veilig voor de vluchtelingen die in Turkije zijn opgevangen."



Turken hebben niets tegen Koerden, benadrukt hij. "Dat zijn onze broeders. Maar wat in Afrin zit, dat is de YPG. Dat is gewoon de PKK."



Geschiedenis van aanvallen

De Koerdische ondernemer Egid Korkmaz (40) schetst een geschiedenis van aanvallen 'van Turkse nationalisten' op de Koerdische Vereniging, waar hij jaren actief is geweest. "Het zal me niet verbazen als ze nu weer verhaal komen ­halen."



Korkmaz is niet zijn echte naam, maar de naam waarmee hij in de media naar buiten treedt - een soort nom de guerre. Verwacht hij geen agressie van Koerdische kant? "Wij zijn niet boos, wij zijn teleurgesteld. Verdrietig. Het is diep triest dat de mensen die vooruit zijn geschoven om te strijden tegen IS, nu zo in de steek worden gelaten. Dat is het eeuwige lot van de Koerden."



Alle namen van de geïnterviewden zijn bij de redactie bekend.