Spanning loopt hoog op in belwinkel Zuidoost, Rochdale staakt inspectie

Zo’n dertig mensen verzamelen zich dinsdagmiddag voor de belwinkel van Kenneth Ehigiene (55), die hij al 22 jaar aan de Bijlmerdreef in Zuidoost runt. De winkel staat nu op de helling; eind september moet hij de winkelruimte verlaten – twee rechtszaken ten spijt.

Eind 2020 hoorde hij dat zijn contract niet verlengd zou worden, omdat Rochdale 'een andere branchering voor ogen' had. Ehigiene zou zich daarbovenop niet aan het bestemmingsplan hebben gehouden door simkaarten en telefoonaccessoires te verkopen, en zijn winkel zou volgens de verhuurder voor overlast zorgen.

Negenhonderd ondertekeningen

De winkelier stelt daartegenover dat hij door de hoge huren en de opkomst van de mobiele telefoon geen andere keuze had dan die producten te verkopen, én dat de overlast niets met zijn winkel te maken had. De rechter heeft tot tweemaal toe Rochdale in het gelijk gesteld, maar Ehigienes contract is wel uit coulance tweemaal verlengd.

Een petitie werd bijna negenhonderd keer ondertekend en leidde tot deze samenkomst van buurtbewoners nu Rochdale de voorlaatste inspectie van de winkelruimte komt doen, om aan te wijzen wat er opgeruimd moet worden en hoe de ruimte opgeleverd moet worden.

Maar dan ontstaan er om 2 uur ’s middags woorden tussen Duncan Ehigiene (58), de broer van Kenneth die – eveneens 22 jaar – een kapperszaak runt in Ganzenhoef, en medewerkers van Rochdale. Sentimenten die al langer voor frustratie zorgen in Zuidoost, zoals gentrificatie en racisme, komen naar boven.

Kenneth Ehigiene (zwart shirt) en zijn broer (rood shirt) in discussie met medewerkers van Rochdale tijdens de eindinspectie.

Verrader

"Als ik geen blanke ben, betekent dat niet dat ik minder ben,” zegt Duncan Ehigiene. Hij eist een gesprek op kantoor met Rochdale, om samen opnieuw te kijken naar de branchering van de winkelruimte.

Als woordvoerder Pim de Ruiter van Rochdale de zaak binnen komt, zegt Duncan Ehigiene tegen hem: “Als je een kind hebt, ga je toch ook niet na 22 jaar zeggen: ik ben je vader niet meer, ga weg?” De Ruiter antwoordt daarop dat Kenneth ‘voldoende tijd heeft gehad om iets anders te vinden’.

Na een kwartier staken de medewerkers van Rochdale de inspectie. Een zwarte medewerker van Rochdale, die is meegekomen, wordt door omstanders aangesproken op zijn huidskleur als verrader. Politie en handhaving komen eraan te pas om te de-escaleren.

De dertig omstanders lopen vervolgens naar het stadsdeelkantoor met protestborden als ‘zeg nee tegen gentrificatie' en ‘laat ons ademen’.

The Boss

Vooralsnog is er geen vordering in het gesprek tussen Rochdale en Ehigiene. “Wat ons betreft, is het gesprek over,” zegt woordvoerder De Ruiter na de bijeenkomst tegen Het Parool. “Wij willen iets gaan doen dat leuker is voor de buurt, een culturele voorziening ervan maken.”

Wat hij van de beschuldigingen van racisme vindt? "Ik was flabbergasted. Wij zijn geworteld in Zuidoost, misschien wel de grootste corporatie hier met minstens achtduizend woningen. Het is een fantastisch stadsdeel, wie er ook woont.”

Daar is Nigel Ehigiene (19), de zoon van Kenneth, vooralsnog niet mee geholpen. “Mijn vader is een werkende man, ik ben opgegroeid met deze winkel. Hij kent alle buurtjongens, we helpen hier mensen, we helpen ze met tv’s maken of de taal als ze die niet begrijpen. Iedereen noemt hem The Boss.” Wat het huidige plan voor na september is? “Niets. Op termijn staan we op straat, vrees ik.”

Op 30 september voert Rochdale de eindinspectie van de ruimte uit, daarna moet deze opgeleverd worden.

