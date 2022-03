Spanjaard met 20 kilo cocaïne aangehouden op Amsterdam Centraal

De politiecontrole op Amsterdam Centraal. Beeld politie

Volgens de politie hebben de drugs een geschatte waarde van 1,3 miljoen euro.

Een speurhond die werd ingezet voor een drugscontrole onder reizigers kwam de coke op het spoor. De speurhondengeleider en zijn hond liepen langs reizigers op het station. “Bij de Spanjaard gaf de hond aan dat de man mogelijk drugs bij zich had. Na het openen van zijn tas stuitten de agenten op de drugs,” aldus de politie.

De verdachte werd aangehouden en is voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij is voor 14 dagen in bewaring gesteld. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd.