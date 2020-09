Spagaat Amsterdamse voedselbanken: vraag stijgt met 30 procent, voorraad slinkt

Beeld Jakob van Vliet

Het aantal huishoudens dat zich bij de Voedselbank Amsterdam meldt, is toegenomen van 1338 naar 1759. In totaal zijn nu 4143 Amsterdammers afhankelijk van eten van de Voedselbank. Begin maart waren dat er nog 3190; een stijging van bijna duizend personen. En een einde van die stijging lijkt, zolang de coronacrisis voortduurt, nog niet in zicht.

Met vierhonderd vrijwilligers wordt er al vanaf maart met man en macht gewerkt om de Amsterdamse voedselbanken draaiende te houden, vertelt een woordvoerder. “We hebben gelukkig een groot aantal flexibele krachten waarmee we kunnen opschalen. Het werk bestaat bij ons vooral uit kratjes inpakken. En het is een groot verschil als je in plaats van 250 kratjes per dag, opeens 350 moet inpakken.”

Maar waar het aantal mensen dat aanklopt voor eten bij de voedselbank toeneemt, komt er vanaf de kant van leveranciers steeds minder binnen. Door antiverspillingsacties van supermarkten en fabrikanten krijgen voedselbanken in Nederland minder producten gedoneerd.

Concurrentie

Een andere factor die meespeelt is de toegenomen concurrentie van andere partijen die iets met voedseloverschotten in de stad doen. Buurtbuik bijvoorbeeld is een organisatie die gratis maaltijden verstrekt, gemaakt van voedsel dat ze ophalen bij supermarkten en horeca. Een ander voorbeeld is de app Too Good To Go die consumenten koppelt aan winkels en restaurants die eten overhebben aan het eind van de dag. Daarnaast zamelt het Rode Kruis sinds de start van de coronacrisis ook voedsel in om te verstrekken aan ongedocumenteerden.

Hierdoor blijft er onderaan de streep steeds minder over voor de voedselbanken. “Als wij minder krijgen, is er ook minder om uit te delen. Mensen krijgen dan minder in hun kratjes. Dat signaal is afgegeven aan de gemeente.”

Op de vraag of er in de toekomst voedsel ingekocht moet worden om klanten van de voedselbanken te voorzien van voldoende eten, kan de woordvoerder niet zeggen. “Wij zijn er om mensen te helpen en voedselverspilling tegen te gaan. Voedsel inkopen is niet ons beleid.”

Hoge nood

Wethouder Marjolein Moorman (Armoede) vindt ‘de toename zeer zorgelijk, omdat hieruit blijkt dat steeds meer mensen niet in in hun meest basale levensbehoefte kunnen voorzien: voedsel’.

“En natuurlijk moeten we alle zeilen bijzetten om mensen daarin zo goed mogelijk te ondersteunen. We doen dit door in overleg met de voedselbank te zoeken naar meer partners om inzamelingsacties te organiseren en voedsel te leveren. Naast onze samenwerking met de voedselbank, hebben we als gemeente ook 175.000 euro vrijgemaakt voor andere voedselinitiatieven in de stad. Want ook daar is de nood hoog.”