Spaarndammertunnel opent op 5 februari

De nieuwe tunnel van zo'n 800 meter brengt de Spaarndammerweg ondergronds ter hoogte van de nieuwe woonwijk Houthavens. Bovenop de tunnel is plek voor een park, wat de oude Spaarndammerbuurt moet laten aansluiten op de nieuwbouw.



Volgens de gemeente zorgt de tunnel ervoor dat tachtig procent van het huidige verkeer op de Tasmanstraat en Spaarndammerdijk onder de grond verdwijnt.



Skateboard of rollator

De bouw van de Spaarndammertunnel begon in januari 2015 en was pakweg twee jaar later klaar. In juli 2017 moest de tunnel dan ook open gaan voor verkeer, maar dat werd uitgesteld omdat er problemen waren met de besturingssoftware. Toen werd eind 2017 genoemd als streefdatum, maar dat werd later bijgesteld naar het eerste kwartaal van dit jaar.



Nu heeft de gemeente bekend gemaakt dat maandag 5 februari het verkeer voor het eerst ondergronds mag. Op zaterdag 27 januari vindt er een openingsfeest plaats, waarbij de tunnel nog autovrij is. De ideale gelegenheid om 'm op de fiets, step, skateboard of rollator uit te testen.



