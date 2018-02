Spaarndammertunnel open voor eerste verkeer

De Spaarndammertunnel is een belangrijk onderdeel van de realisatie van de nieuwe woonwijk Houthavens. De drukke Spaarndammerdijk zou de wijk teveel afsluiten van de Spaarndammerbuurt, zo is het idee. Bovendien is 80 procent van de dagelijkse 22.000 'voertuigbewegingen' op de weg gewoon doorgaand verkeer.



Beter is het om dat verkeer onder de grond te brengen, meende de gemeente. De nieuwe tunnel is het resultaat. De Spaarndammerdijk wordt het domein voor bestemmingsverkeer. Bovenop de tunnel is in de toekomst plek voor een park, dat de oude Spaarndammerbuurt moet laten aansluiten op de nieuwbouw.



Problemen

De bouw van de Spaarndammertunnel begon in januari 2015 en was pakweg twee jaar later klaar. In juli 2017 moest de tunnel dan ook open gaan voor verkeer, maar dat werd uitgesteld omdat er problemen waren met de besturingssoftware. Toen werd eind 2017 genoemd als streefdatum, maar dat werd later bijgesteld naar het eerste kwartaal van dit jaar.



Vorig weekend vond er in de Spaarndammertunnel al een openingsfeest plaats. Dat trok zo'n 2000 bezoekers, die wandelend, fietsend en skatend door de tunnel mochten.



