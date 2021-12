Spaarndammerhart winnaar Zuiderkerkprijs 2021: ‘een harmonieuze community’

Volgens de jury blinkt het Spaarndammerhart uit in duurzaamheid, en het woningblok ‘draagt bij aan de opgave rondom klimaat en biodiversiteit’. Beeld 3D Studio Prins

Een sterke oogst, ondanks de crisis in de bouw en het tekort aan (betaalbare) woningen: dat laat de lijst voorgeselecteerden voor de Zuiderkerkprijs 2021 zien. Drie projecten sprongen eruit en zijn genomineerd, allen besproken in Het Parool: Stories in Buiksloterham, West-Beat bij station Lelylaan in West en Spaarndammerhart in de Spaarndammerbuurt.

De driehoofdige jury koos voor het laatste woningblok als winnaar met de volgende motivatie: ‘Een goed samenspel tussen de opdrachtgever, ontwikkelaar, architecten en bouwer heeft geresulteerd in een project waarbij de gerespecteerde tradities van de Amsterdamse School naar de huidige tijd zijn vertaald. Het blinkt uit in duurzaamheid, en draagt bij aan de opgave rondom klimaat en biodiversiteit.

We vinden het bijzonder dat het onderscheid tussen de verschillende prijssegmenten vrijwel niet zichtbaar is. De overgangen tussen de verschillende delen zijn perfect ontworpen en uitgevoerd. Het resulteert in een gebouw, waarbij het gebruik van ambacht en hoogwaardige materialen hoogtij viert.

Maar een van de meest voorbeeldige aspecten van het project Spaarndammerhart is dat hier gelukt is wat op nog slechts weinig plekken lukt: uiteenlopende maatschappelijke groepen leven hier bijeen in een compacte gemeenschap; sociaal-cultureel, economisch en qua leeftijd is het project gemixt; in de beste tradities van de Nederlandse volkshuisvesting is het architectonisch en landschappelijk ontwerp gecombineerd met kunst en ingezet om een harmonieuze community te vormen.’

De Verbinding

Aan Spaarndammerhart, aanvankelijk De Verbinding genoemd, hebben verschillende architecten en ontwerpers meegewerkt. Het project staat op naam van Korthtielens en Marcel Lok. Stories is van Olaf Gipser die in 2020 al de Zuiderkerkprijs won met New West, West-Beat is ontworpen door Studioninedots.

De Zuiderkerkprijs, waaraan een sculptuur is verbonden, is de belangrijkste huisvestingsprijs van de gemeente Amsterdam. Juryvoorzitter was Michelle Provoost van Crimson Historians and Urbanists. Aan haar zijde had ze Robbert Bovee, programmaleider bij Pakhuis de Zwijger, en Volker Ulrich, die in 2020 de prijs won.

De Zuiderkerkprijs wordt al 24 jaar uitgereikt. Door de jaren heen laat de Zuiderkerkprijs zien hoe de stad zich heeft ontwikkeld, hoe buurten tot bloei zijn gebracht en welke thema’s daarbij op de voorgrond staan. Dit jaar waren dat circulariteit, duurzaamheid en biodiversiteit.

Herbestemming

En dan is er nog de Geurt Brinkgreve Bokaal, die jaarlijks wordt uitgereikt aan een voorbeeldig project op het gebied van herbestemming, waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met de oorspronkelijke cultuurhistorische functie. De schijnwerper richtte zich dit keer vooral op hergebruik van kantoren. De British School in de voormalige strafgevangenis bij het Haarlemmermeerstation werd als winnaar uitgeroepen, onder meer omdat de cellenstructuur zoveel mogelijk gehandhaafd is gebleven.

De volledige lijst projecten staat in het Projectenboek Gebouwd in Amsterdam 2020-2021 en op de website www.gebouwdin.amsterdam.nl.