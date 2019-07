SP wil actie tegen ongelijkheid door Noord/Zuidlijn

Het station Centraal Station van de Noord/Zuidlijn. Beeld ANP

“De gigantische investeringen komen vooral terecht bij geprivilegieerde groepen,” zei mobiliteitsdeskundige Rob van der Bijl. “Vaak zijn dit de mensen die nu al baden in vervoersweelde. Terwijl juist mensen die ver van de Noord/Zuidlijn wonen, afhankelijk zijn van openbaar vervoer.”

Uit het onderzoek van Motivaction blijkt dat veel inwoners van Noord, de groep die in de praktijk het meest gebruikmaakt van de Noord/Zuidlijn, langere reistijden (46 procent) hebben en sinds de nieuwe metro meer geld kwijt zijn aan reizen (41 procent). Van de Noorderlingen vindt 39 procent de situatie verslechterd. Dat is drie keer zoveel als in de rest van de stad.

De SP roept Amsterdam op direct een actieplan op te stellen tegen de toegenomen ongelijkheid in de stad als gevolg van de Noord/Zuidlijn. SP-raadslid Tiers Bakker: “Het is onacceptabel dat openbaar vervoer leidt tot tweedeling in de stad. Iedere Amsterdammer verdient betaalbaar openbaar vervoer in zijn of haar buurt.”

Eerder waarschuwde de SP al dat veel Amsterdammers door de Noord/Zuidlijn achteruit zouden gaan wat betreft reistijd. Bakker: “SP was vanaf het allereerste begin tegen de Noord-Zuidlijn. We vonden het een duur prestigeproject waarbij we vraagtekens zetten bij de meerwaarde. Nu, drie miljard euro later, blijkt dat de lijn zorgt voor een grotere tweedeling in de stad. Dat is onacceptabel.” Bakker sluit af met een oproep: “We roepen het stadsbestuur op om met grote spoed een actieplan te maken om deze tweedeling tegen te gaan.”