SP: onvoldoende draagvlak voor Meervaart in Sloterplas

De Meervaart in Osdorp. Beeld Marc Driessen

Dit laat SP-raadslid Tiers Bakker weten nadat de gemeente een enquête openbaar heeft gemaakt waaruit bijkt dat de meningen over de Meervaart in de Sloterplas verdeeld zijn. Grofweg 50 procent van de deelnemers vindt de plannen voor een theater in het water een goed idee, een evengrote groep is erg negatief. “Het is duidelijk dat er onvoldoende draagvlak is,” aldus Bakker. “Het college moet snel andere locaties overwegen.”

SP was in juli nog voor het verlenen van een krediet van 4,8 miljoen euro om de nieuwe Meervaart in de Sloterplas mogelijk te maken. Dat de partij haar steun intrekt is nog niet fataal voor de plannen van GroenLinkswethouders Touria Meliani en Marieke van Doorninck. De andere coalitiepartijen, GroenLinks, D66 en PvdA, waren ook voor, net als oppositiepartij Denk. Dat is nog altijd een raadsmeerderheid, maar de druk neemt toe. De rest van de oppositie is tegen het nieuwe theater in de Meervaart. Bovendien heeft Meliani in een interview met Het Parool beloofd de plannen niet door te zetten als draagvlak ontbreekt.

Nieuwbouw in het water

De huidige Meervaart is volgens het college en de directie dringend aan vernieuwing toe. Bovendien ligt het theater in de weg voor de voorgenomen opknapbeurt van het aanpalende Osdorpplein, inclusief een nieuw hotel. Uit een inventarisatie kwamen drie alternatieven naar voren. De eerste was sloop en nieuwbouw op de huidige plek, maar volgens Meliani betekent dit dat het theater een aantal jaren dicht moet. Een tweede optie is een nieuw theater in de hoek van de Sloterplas, maar dat is een groengebied. Nieuwbouw in het water heeft daarom de voorkeur van het stadsbestuur.

Deze plannen liggen onder vuur. Diverse buurtbewoners vrezen voor aantasting van de Sloterplas en het uitzicht. Bovendien is deze optie in eerste instantie niet meegenomen in de inspraak. Meliani heeft in de raad erkend dat dit niet goed is gegaan.

Donderdagavond is de nieuwe participatie over de nieuwe Meervaart afgetrapt met een digitale informatiebijeenkomst. De komende maanden zullen meer bijeenkomsten volgen en die moeten leiden tot een ‘ambitiedocument’ waarin het college in maart 2021 alles op een rij zet. Dit wordt dan voorgelegd aan betrokken.