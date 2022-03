SP-lijsttrekker Remine Alberts: ‘Die partij komt uit m’n poriën’

2021 was een rampjaar voor de SP Amsterdam, na MeTooschandalen, interne verdeeldheid en afsplitsingen. Oudgediende Remine Alberts heeft als lijsttrekker de zware taak het verlies zo klein mogelijk te houden.

Remine Alberts (67) was al raadslid toen er twintig jaar geleden gestemd werd over de komst van de Noord/Zuidlijn – ‘tegen natuurlijk’ – en is inmiddels toe aan haar vijfde burgemeester. Het zijn een paar van de vele voorbeelden die illustreren hoe ongelooflijk lang zij al meegaat in de Amsterdamse politiek.

Met een pauze van vier jaar (2018-2022), die zij doorbracht in de Provinciale Staten van Noord-Holland, zit Remine Alberts sinds 1998 in de Amsterdamse gemeenteraad. Ze was erbij toen de partij nog maar klein was en toen ze in 2014 uitgroeide tot een coalitiepartij met zes zetels. Sindsdien is de SP een machtsfactor in de stad. Hoewel Alberts recentelijk met pensioen ging én sinds kort de trotse oma is van een kleindochter, zei ze toch ja toen ze eind vorig jaar werd teruggevraagd om de partij door een diep dal heen te leiden. “Dat heet verantwoordelijkheid nemen. Die partij komt uit m’n poriën. Als ze dan bellen met de mededeling dat ik de figuur ben die de club nu moet leiden, doe ik dat.”

Haar rentree is uit nood geboren. Zelden stond een politieke partij er in aanloop naar verkiezingen slechter voor dan de Amsterdamse SP. De partij ligt, zowel landelijk als lokaal, in puin na een periode van slechte verkiezingsuitslagen, diepe twisten tussen verschillende vleugels en twee affaires die de kop hebben gekost van prominente Amsterdamse boegbeelden, wethouder Laurens Ivens en raadslid Tiers Bakker.

Alberts (67) was geen tweede, maar derde keuze. Ook dat is ze wel gewend. Ironisch genoeg maakte ze in 2009 als beoogd lijsttrekker plaats voor het ‘jonge, frisse en mediagenieke’ talent Laurens Ivens, inmiddels afgetreden wegens grensoverschrijdend gedrag. “Ik vind het jammer dat Ivens op deze manier de politiek heeft verlaten,” zegt Alberts, “want hij heeft teringgoede dingen gedaan voor de stad. Maar gebeurd is gebeurd.”

Na Ivens’ vertrek schoof de SP-partijtop stadsdeelbestuurder Jakob Wedemeijer naar voren als lijsttrekker. Maar hij werd door de leden met één stem verschil weggestemd ten faveure van raadslid Tiers Bakker. Korte tijd later raakte ook hij in opspraak vanwege een verzwegen aanhouding na zich agressief te hebben gedragen in de richting van zijn partner. Bakker meldde zich ziek en is sindsdien niet meer op het stadhuis verschenen.



Te onzichtbaar

Uit diverse recente peilingen blijkt dat de SP op dit moment 4 tot 5 procent van de stemmen zou krijgen. Dat is een flink verlies ten opzichte van de 8 procent – goed voor drie zetels – die de partij in 2018 scoorde.

Electoraal onderzoeker Peter Kanne van I&O Research ziet in opinieonderzoeken verschillende motieven die de leegloop bij de SP verklaren. “Allereerst geven mensen aan dat ze op een andere partij willen stemmen omdat de SP te onzichtbaar is of vanwege intern gerommel,” zegt hij. “Daarnaast verdwijnen kiezers naar andere partijen omdat ze die inhoudelijk interessanter vinden dan de SP.”

Volgens Remine Alberts verandert het politieke landschap ten gunste van rechtse partijen, iets dat meerdere linkse partijen en dus ook de SP parten speelt. “Kiezers heb je niet aan een touwtje. Wij waren ooit ook nieuw en interessant, daar hebben wij toen ook van geprofiteerd.”

Ook de veranderende demografie van Amsterdam speelt een rol, beaamt Alberts. Vóór corona groeide de stad met omstreeks tienduizend nieuwe inwoners per jaar. Maar dat zijn bijna allemaal huishoudens met genoeg vermogen of inkomen om een plekje op de Amsterdamse woningmarkt te kunnen bemachtigen. Hun komst gaat vaak ten koste van huishoudens uit de middengroepen of lagere inkomensgroepen, die sympathiseren met de SP, maar vanwege de hoge huizenprijzen juist vertrekken uit de stad. Het verklaart ten dele waarom SP-raadslid Erik Flentge de afgelopen jaren tekeerging tegen de komst van expats en internationale studenten. De stad verandert door al die nieuwkomers en dat gaat deels ten koste van de achterban van de SP.

Daarbovenop is er nog de traditioneel lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen, meestal rond de 50 procent. “De grootste partij bij de raadsverkiezingen is die van de niet-stemmers en daar zitten doorgaans veel potentiële SP-kiezers tussen,” zegt Alberts.

De SP-lijsttrekker weet dat al deze factoren haar partij parten spelen en dat een goed resultaat op 16 maart daarom erg lastig wordt. Toch staat ze weer boven aan de lijst, met opvallend veel optimisme. “Ik vind de SP een retegoede partij met analyses en voorstellen die hun tijd meestal ver vooruit zijn. We willen dat de maatschappij zo verandert dat er voor iedereen plek is en niet alleen voor geluksvogels of mensen met ellebogen.”