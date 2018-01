SP: 'EMA moet losser van farmaceuten'

Met Europees geld gefinancierd onderzoek moet het EMA beter kunnen beoordelen of medicijnen goed en echt nieuw zijn

De Jong wil verder dat de Commissie aan Europese onderzoeksgelden niet steeds de eis koppelt van samenwerking met het bedrijfsleven. Met Europees geld gefinancierd onderzoek moet het EMA beter kunnen beoordelen of medicijnen goed en echt nieuw (en dus patentwaardig) zijn, maar ook of de prijs wel redelijk is die de industrie rekent in verband met het vele onderzoekswerk.



Dat is zowel van belang voor de nationale overheden die over de prijs gaan als voor de portemonnee van de patiënt.



Nederland lijkt het belang wel te zien van meer geld voor de beoordeling van medicijnen. Onderdeel van het winnende 'bid' is een extra investering van 10 miljoen euro in de uitbreiding van het College ter beoordeling van geneesmiddelen en voor samenwerking met autoriteiten van andere EU-lidstaten. Zij beslissen, op basis van de EMA-evaluaties, over de toelating van geneesmiddelen.