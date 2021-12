SP draagt oudgediende Remine Alberts voor als lijsttrekker in Amsterdam

Remine Alberts.

Het was even zoeken wie de kar gaat trekken bij de SP tijdens de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen, maar dinsdag heeft het bestuur oudgediende Remine Alberts (67) naar voren geschoven als lijsttrekker.

Alberts is geen onbekende in de Amsterdamse politiek. Als raadslid was zij vanaf 1998 tot 2018 actief, waarbij zij veelal het woord voerde over verkeerszaken in de stad. Alberts: “Je kunt wel stellen dat ik enige ervaring heb in de Amsterdamse gemeenteraad.” Daarnaast is ze sinds 2011 SP-Statenlid en is ze geregeld te zien bij buurtacties die de SP organiseert.

Lang leek het erop dat wethouder Jakob Wedemeijer (Wonen) de nieuwe lijsttrekker van SP zou worden, maar een onverwachte revolutie van de leden zorgde ervoor dat Tiers Bakker werd verkozen. Een paar weken later vertrok Bakker wegens een aanhouding voor huiselijk geweld in 2018.

Royeren

Desondanks werd Wedemeijer nog steeds gezien als één van de voornaamste kandidaten, maar het bestuur heeft nu dus voor iemand anders gekozen. Wedemeijer komt overigens wel op de lijst, zegt Alberts. “Ik ben blij dat hij zijn steentje bijdraagt.”

Aan Alberts ook de taak om de rust terug te brengen binnen de partij. Er speelt al enige tijd een conflict met de jongerenbeweging Rood, waardoor in de afgelopen weken verschillende leden uit de partij vertrokken of werden geroyeerd. Alberts zegt hier als SP-Statenlid vooral van de zijlijn het een en ander van meegekregen te hebben.

Op 19 december wordt tijdens de ledenvergadering gestemd over het lijsttrekkerschap. Dan zal ook de rest van de lijst bekend worden gemaakt.