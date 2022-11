Souvenirwinkel op Nieuwendijk gesloten om illegale verkoop softdrugs en viagrapillen

Tijdens een controle zijn in de winkel 371 doorgedraaide joints gevonden (van enkel hennep, zonder tabak). Beeld Getty Images

Het gaat om de Mario Shop (Nieuwendijk) en Canna Health Amsterdam (Nieuwe Nieuwstraat). Die verkochten volgens burgemeester Femke Halsema allebei illegaal softdrugs.

Joints, truffels en viagra

De nu gesloten Mario Shop verkocht volgens de politie en gemeente joints, truffels met een psychoactieve werking en viagra. Tijdens een controle van de zogeheten Ondermijningsbrigade op 29 september zijn in de winkel 371 doorgedraaide joints gevonden (van enkel hennep, zonder tabak), 680 bakjes truffels en verschillende soorten medicijnen, met name viagra. In de winkel waren in 2018, 2019 en 2020 volgens de politie ook al ‘verstoringen van de openbare orde’ vastgesteld, waaronder de verkoop van drugs.

Volgens de Pakistaanse eigenaar van de winkel, die ook een juwelierszaak heeft met een kraam op de Beverwijkse Bazaar, verkoopt hij geen verboden drugs. Hij vreest grote financiële schade en een slecht imago in de buurt. De joints zijn volgens hem ‘cbd-joints’ met een thc-gehalte lager dan 0,2 procent. De Hoge Raad heeft echter in 2019 vastgesteld dat de wet geen onderscheid maakt in soorten wiet, en dat ook cbd-wiet dus onder de softdrugs valt, die op lijst II van de opiumwet staan. De joints hadden volgens de politie een straatwaarde van 3710 euro.

De eigenaar van het pand heeft de gemeente laten weten dat hij de winkel alleen verhuurt voor de verkoop van souvenirs, en ‘niet als smartshop of headshop’. De eigenaar heeft de politie en gemeente wel om een nadere onderbouwing van de beschuldigingen gevraagd, ook omdat zijn huurder weerspreekt illegale drugs te hebben verkocht.

Canna Health mag nog open blijven tot de rechter heeft geoordeeld of de sluiting gerechtvaardigd is. Dat zal op korte termijn gebeuren.

Onder een vergrootglas

De souvenirwinkels, headshops, smartshops en minisupermarkten in de binnenstad liggen onder een vergrootglas van politie en gemeente. Halsema liet vorig jaar 6 winkels op de Nieuwendijk sluiten omdat die spullen verkochten waarmee harddrugs kunnen worden bewerkt. Die zaken zijn inmiddels weer open.