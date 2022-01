Souvenirs en andere nieuwe spullen in de ban op de Waterloopleinmarkt

Souvenirs verkopen is binnenkort verboden op de Waterloopleinmarkt. Nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat het een ouderwetse vlooienmarkt blijft met hoofdzakelijk vintage en tweedehandswaren, in plaats van toeristisch aanbod.

Wie de laatste jaren, voor het uitbreken van de pandemie, wel eens over de Waterloopleinmarkt banjerde moet het zijn opgevallen. Steeds meer kraampjes bieden, soms naast het reguliere assortiment, dingen aan waarin eigenlijk alleen toeristen geïnteresseerd zijn. Van sleutelhangers met het cannabissymbool tot klompen, molentjes en andere toeristische waar die al op zoveel plekken elders in de binnenstad te koop is.

Door de markt aan te merken als themamarkt maakt stadsdeel Centrum een einde aan de groei van dit soort aanbod. In een officieel besluit heeft het stadsdeel vastgelegd dat alle kramen en waren op het Waterlooplein binnen het thema ‘hergebruik’ moeten passen, met allerlei categorieën waarbinnen de aangeboden waren moeten vallen. Antiek, tweedehandskleding, inboedels of oude fietsen blijven welkom, voor toeristische souvenirs, maar ook voor nieuwe tassen, t-shirts en petjes geldt vanaf 1 maart een uitsterfbeleid. De handelaren in die laatste categorieën krijgen vier jaar de tijd om hun assortiment aan te passen.

Vlooienmarkt voor hergebruik

Met het toestaan van bepaalde branches legt Centrum feitelijk de identiteit vast die de Waterloopleinmarkt al meer dan honderd jaar heeft: een vlooienmarkt waar spullen hergebruikt worden, ver voordat het hip was. In heel Nederland is het plein bekend om z'n tweedehandskleding, antiek en snuisterijen die bijna nergens anders dagelijks en op deze schaal worden aangeboden. Ver voordat vintage gewild was wisten modebewuste mensen uit het hele land al dat je tussen de lompen op het plein soms mooie merken kon tegenkomen. Amsterdammers gingen er heen om een tweedehandsfiets te kopen, of retromeubels uit oude inboedels.

Later kwamen daar exotische sieraden, wierook, graffitispuitbussen en de Bob Marleyparafernalia bij. Maar tegenwoordig heeft een aantal kramen hoofdzakelijk molentjes, klompen en andere toeristische souvenirs in de aanbieding. Daar komt wat stadsdeelbestuurder Micha Mos betreft een einde aan.

“We zien steeds meer voorverpakte kaas of ingeblikte stroopwafels en dat willen we tegengaan. Onder druk van het toerisme wordt het aanbod steeds commerciëler terwijl de Waterloopleinmarkt een van de beste vlooienmarkten van heel Europa is. Die moeten we beschermen.”

Maar Marco van der Rijst, kunsthandelaar en voormalig bestuurslid van de verenigde marktkooplui van de Waterloopleinmarkt, heeft geen goed woord over voor de nieuwe regels. Hij noemt het brancheren van de markt een politiek correcte actie. “Als er vier of vijf kramen toeristische spulletjes verkochten is het veel,” zegt hij.

Geen nieuwe spullen

Door de beleidswijziging blijft er nauwelijks ruimte over voor nieuwe spullen, toeristisch of niet, constateert Van der Rijst. “Door deze regels wordt een grote groep reguliere kraamhouders in de portemonnee geraakt. Wat is er op tegen dat iemand mooie leren tassen verkoopt, of zelf bedrukte t-shirts waar ‘Amsterdam’ op staat?" Van der Rijst denkt dat het stadsdeel de Waterloopleinmarkt gebruikt om daadkrachtig over te komen in de strijd tegen het toerisme. “De echte oplossingen tegen het massatoerisme kosten blijkbaar te veel geld, daarom pakken ze een een paar kleine ondernemers. Het is pathetisch.”

Maar volgens Centrumbestuurder Mos wordt de uitstraling van de Waterloopleinmarkt onderschat. “Voor mij is het een van de belangrijkste plekken van de binnenstad. Juist omdat de markt zo bekend is, is het aanbod essentieel voor een aantrekkelijke binnenstad." Volgens hem is de ruime overgangstermijn van vier jaar juist bedoeld om de marktkooplui langzaam van aanbod te laten veranderen.

Het afgelopen jaar is het plein opnieuw ingericht en bestraat. De nieuwe Waterloopleinmarkt biedt plaats aan 144 kramen waarvan vijf locaties zijn voor etenswaren.