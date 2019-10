‘Sous’ en ‘Freaks’ veroordeeld tot 20 en 15 jaar

Liquidatieverdachten Zakaria Z. en Abderrahmane el B. voor de rechtbank in Amsterdam. Beeld ANP

Evenals het Openbaar Ministerie ziet de rechtbank volop bewijs dat de volgens justitie ‘niets ontziende, koelbloedige moordenaars’ de aanslagen meeorganiseerden of pleegden.

2014: Autobom in Almere

Op de vroege ochtend van 1 november 2014 wordt in Almere een explosief tot ontploffing gebracht onder een rijdende auto. De twee inzittenden vluchten en worden daarbij onder vuur genomen met onder meer een automatisch wapen. Er worden tenminste 37 kogels afgeschoten. Abderrahmane ‘Sous’ el B. is volgens de rechtbank medeplichtig aan de moordpoging, onder meer op basis van afgeluisterde gesprekken en omdat hij in de auto zat van waaruit op de slachtoffers werd geschoten.

2016: Kogelregen in Nieuw-West

In 2016 worden twee mannen aan de Burgemeester Vening Meineszlaan in Nieuw-West onder vuur genomen vanaf een scooter. De aanslag mislukt doordat het wapen hapert. Voor deze aanslag zijn zowel ‘Sous’ als Zakaria ‘Freaks’ Z. veroordeeld voor medeplichtigheid, omdat bewezen is dat ze de de aanslag zorgvuldig voorbereidden en zelf op de scooter stapten om hem uit te voeren.

2017: Verijdelde aanslag

‘Sous’ is tot slot ook veroordeeld voor medeplichtigheid aan een verijdelde liquidatiepoging in Amsterdam en Almere. Hij was betrokken bij de planning van de aanslag, die uiteindelijke werd voorkomen.

Alle misdrijven zijn onderdeel van een aanhoudend conflict tussen criminele groeperingen, dat in 2012 ontstond na een ruzie over een partij drugs, aldus de rechtbank. ‘Het gevoel van onveiligheid, machteloosheid en angst neemt toe, ook doordat de schietpartijen op openbare plaatsen plaatsvinden en doordat duidelijk is dat de daders het risico om ook onschuldige slachtoffers te maken, niet schuwen. De rechtbank rekent het beide mannen zwaar aan dat ook zij een zeer belangrijk aandeel in dit alles hebben gehad,’ aldus de rechtbank bij de uitspraak.