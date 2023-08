Sophia werd in De Pijp plotseling toegezongen door Cian Ducrot en zijn koor: ‘Ik zette maar even een paar stapjes achteruit’

Ajala is net klaar met haar shift in de bediening bij Café Ami, als een man plaatsneemt op het terras. “Toen had ik nog geen idee wie het was,” vertelt de 23-jarige. Kort daarna komt een vrouw het café binnen, die in het Engels vraagt of iemand de man kan helpen. “Die man zat er net 2 seconden, waarom die haast? Maar ik dacht: ik doe dit nog wel even snel, dan kan ik daarna echt stoppen.”

En dat heeft ze geweten. Op het TikTokfilmpje dat donderdag geplaatst werd, is te zien dat Ajala naar de man – Cian Ducrot – toeloopt. En dan... barst de Ier in zingen uit. “Ik schrok! Dit had ik totaal niet verwacht. Hij had een harde stem en hij keek me heel intens aan. Ik wist niet wat er gebeurde.” Ook andere gasten op het terras kijken vol verbazing, vooral wanneer er zich een koor van zo’n vijftien mensen bij Ducrot voegt.

Blozen

“Ik vond het wel vet hoor, iedereen zong heel mooi, maar ik voelde ook dat ik erg moest blozen. O jee, dacht ik, ik zet maar even een paar stapjes achteruit.” In de video wordt ironisch genoeg flink de aandacht gelegd op haar vlucht uit het middelpunt. Kijkers leven met haar mee. De reactie ‘Heel mooi, maar zo ongemakkelijk voor haar, die arme meid’ krijgt ruim 700 likes.

Als Ducrot en zijn koor stoppen met zingen, verdwijnen de zangers als sneeuw voor de zon. “Ze waren ineens foetsie en wij bleven verbaasd achter. Niemand wist hier iets van. Een collega wist wel dat de zanger bekend was. Na wat googelen zagen we dat Cian Ducrot zulke flashmobs vaker doet.”

De zanger dankt er zelfs een groot deel van zijn succes aan, hij trekt miljoenen kijkers met zijn flashmobs. Dankzij het TikTok-succes stond de Ier afgelopen maart nog in de Amsterdamse Melkweg. In november geeft hij twee uitverkochte shows in Utrecht en Rotterdam. Heeft Ducrot er inmiddels een fan bij? “Als ik eerlijk ben niet echt nee. Hij heeft een mooie stem, maar het is niet zo mijn smaak.”

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: