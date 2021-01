Sonja kookt voor kwetsbare mensen in Noord: ‘Van stamppot houdt iedereen’

Sonja Hendriksma, een van de winnaars van de Nieuw Amsterdam Prijs 2021. Beeld Joris van Gennip

De pot schaft vandaag pasta met grillworst en groenten. Het eten staat in een enorme pan te wachten om in porties te worden verdeeld en naar de klanten te worden gebracht. Het zijn er zeventig, een stuk minder dan normaal. “Er zijn een paar oudere mensen die geen pasta lusten,” vertelt Sonja Hendriksma over de klanten. “Voor die mensen heb ik gisteren bij mij thuis andijviestamppot gemaakt. Van stamppot houdt iedereen.”

Twee keer per week staat Sonja Hendriksma in jongerencentrum De Valk op het IJ-plein achter het fornuis om een warme maaltijd te maken voor meer dan honderd kwetsbare mensen uit de buurt. Alleenstaande mannen en vrouwen op leeftijd, verslaafden, mensen met psychische problemen, maar ook gezinnen met kinderen en een kostwinner zonder werk. “De mensen betalen wat ze kunnen missen,” legt Hendriksma de procedure uit. “En als ze even weinig hebben, is niks ook goed.”

Hutspot met worst

Een bord hutspot met worst lost niet alle problemen op, maar het zorgt er wel voor dat mensen eten en weten dat er naar hen wordt omgekeken. Voor haar goede zorgen in tijden van corona kreeg de 57-jarige Hendriksma deze week in Pakhuis de Zwijger de Nieuw Amsterdam Prijs uitgereikt. Het was een overval, vertelt ze lachend. “Ik wist van niks. Ik was uitgenodigd om iets over het project te vertellen.” Voor ze het wist stond ze op het podium met de prijs in haar handen. “Ik ben er heel blij mee. En ik hoop natuurlijk dat het project profiteert van de aandacht.”

Het koken voor groepen heeft Hendriksma niet van een vreemde. Haar vader was kok in het leger. Hij ging in de jaren negentig helpen in het daklozenpension van haar broer. “Daar heb ik het vak geleerd.” Daarna kwam er een beetje catering bij, en dat leidde weer naar een wekelijks driegangendiner voor ouderen in buurtkamer Heliotroop in Floradorp. “Ook voor de gezelligheid. De mensen komen om vijf uur binnen, drinken een bakje en gaan daarna aan tafel. De een heeft een zieke hond, de ander een vogel die onwel is geworden. Er is altijd wel iets aan de hand.”

Toen in maart vorig jaar de corona in het land kwam, stapte Hendriksma over op de bezorging van warme maaltijden aan huis. Woningbouwverenigingen en hulporganisaties wisten haar al snel te vinden, en de klantenkring groeide uit tot 130 mensen. “We komen twee keer per week aan huis en kijken meteen even hoe het met de mensen gaat. Als er problemen zijn, seinen we de hulporganisaties in. Een man was suïcidaal en dreigde in het kanaal te springen. Achteraf bleek dat hij alleen een grotere woning wilde.”

Bakfiets en Canta

Voor het afleveren van de maaltijden beschikt Hendriksma over een groep vrijwilligers op de fiets, op de bakfiets en in de Canta. Haar echtgenoot neemt met de stationwagen de verre adressen voor zijn rekening. “Alles bij elkaar zijn we wel twee uur bezig. Sommige mensen beginnen meteen te eten, maar de meesten doen het ‘s avonds nog even in de magnetron.” Populair zijn de stamppotten met suddervlees en de erwtensoep. “Met kerst hebben we dozen met tapas uitgedeeld: zalm, aal en rollade. Een kennis was verkleed als kerstvrouw en zong kerstliedjes.”

De maaltijdverstrekking is mogelijk dankzij een subsidie van het stadsdeel en de hulp van bedrijven, soms met een donatie, vaak in natura. Hendriksma houdt het graag in eigen hand. “Ik kan een stichting oprichten, maar ik heb een hekel aan regels. Op deze manier lukt het ook.”

De publiciteit over de prijs leverde al een telefoontje op van een hotel in Noord. “De koks komen een keer helpen. Ze gaan wat meemaken, want ik wil nog een keer koken voor 500 cliënten van HVO-Querido. Waarom? Ik vind het fijn om andere mensen gelukkig te maken.”