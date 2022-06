Songfestivalwinnaars geven gratis benefietconcert voor Oekraïne op Museumplein

Kalush Orchestra Beeld REUTERS

De Oekraïense Songfestivalwinnaar Kalush Orchestra is een van de vele bekende groepen die dinsdag het podium bestijgt. De Nederlandse inbreng komt van S10, die met haar Songfestivalnummer De Diepte optreedt. Ook Jeangu Macrooy, die Nederland in 2021 in Rotterdam vertegenwoordigde, treedt op.

De rest van de line-up bestaat uit verschillende Europese inzendingen: winnaars Conchita Wurst (Oostenrijk) en Emmelie de Forrest (Denemarken) en deelnemers Blind Channel (Finland) en Malik Harris (Duitsland). Oekraïne brengt hiernaast Jamala, Verka Serduchka en Ruslana. Naast de optredens spreken politici en verschillende influencers.

Het evenement begint dinsdagavond om 20.00 uur en is gratis te bezoeken. Met het concert willen de organisatoren, 1+1 Media en Atlas Festival, aandacht vragen voor de mogelijke toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Daarnaast wordt via het platform United24 geld opgehaald voor medische apparatuur voor de behandeling van de slachtoffers van de oorlog met Rusland.