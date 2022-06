Songfestival en Slava Ukraini: politiek en muzikale verbondenheid met Oekraïne op het Museumplein

Publiek tijdens de benefietrally voor Oekraïne op het Museumplein. Het evenement is een initiatief van de Oekraiense ministeries van Cultuur en van Buitenlandse Zaken. Beeld ANP / Levin den Boer

Een meterslange versie van de Oekraïense vlag wordt uitgevouwen en heen en weer gewapperd door verschillende vrouwen en kinderen. De bekende hoedjes zijn ook op dit podium weer aanwezig. Kalush Orchestra won vorige maand het Eurovisie Songfestival in Turijn met het nummer Stefania. Met grote overmacht: nooit eerder kreeg een inzending gemiddeld zoveel stemmen van het publiek. Nu staan ze op het Museumplein.

Het enthousiasme bij de luisteraars op het grasveld naast het Van Gogh Museum is dan ook groot wanneer de Oekraïense folk- en rapgroep gelijk bij de start van de avond de bühne bestijgt. Voorman Oleh Psiuk (28) is blij om in Amsterdam te zijn, ook al is hij er nog nooit geweest.

“It looks pretty cool,” zegt hij eerder op de dag terwijl hij de tolk stoïcijns aankijkt. “Sinds we de competitie hebben gewonnen reizen we heel Europa rond om Oekraïne onder de aandacht te brengen. Aan de ene kant de muziek en aan de andere de cultuur. Maar ook om geld in te zamelen om ons thuisland te helpen, zoals vandaag.”

Bieden op een vlag met Zelensky’s handtekening

Embrace Ukraine - #StrivingTogether, zoals het evenement voluit heet, is in het leven geroepen door het Oekraïense 1+1 Media Group en Atlas Festival met als doel om geld op te halen voor röntgenapparatuur die slachtoffers uit de oorlog met Rusland behandelt.

Daarnaast wil het concert aandacht en sympathie vragen voor de mogelijkheid voor Oekraïne om toe te treden tot de Europese Unie. Het concert is voorafgaand aan de vergadering van de Europese Raad, die donderdag en vrijdag bij elkaar komt om te discussiëren over de lidmaatschapsaanvraag.

Met haar lied De Diepte weet S10 gehuld in een witte blouse met zwarte stropdas op de zonnige zomeravond het publiek te raken. De Duitse Malik Harris zorgt met zijn lied Rockstars juist voor hoop, een gevoel dat sowieso de hele avond overheerst. “Ook al voel je je misschien hopeloos, zonder kracht. Er is veel dat we kunnen doen als we maar als één zijn,” vertelt de zanger. Middelvingers zijn er van de Finse band Blind Channel, en dansen kunnen we bij Verka Serduchka die Russia goodbye zingt.

Die laatste is slechts een van de vele politieke voorbeelden van de avond. Beelden uit Oekraïne, statements van bekende politici: het heeft wat weg van een demonstratie. Alles om de Europese Unie te overtuigen. Er is zelfs een veiling van een vlag met de handtekening van president Volodymyr Zelensky.

Oekraïense cultuur vieren

Met een kartonnen bord met de tekst ‘We stand with Ukraine!’ staan Maria Francesca Burger (21), Domnica Predescu (20), Daria Lohvynova (22) en Aleksa Jasiulionyte (22) voor het podium waarop een scherm met kloppend geel-blauw hart met de kaart van Oekraïne de aandacht trekt. Lohnynova is Oekraïens en kwam drie jaar geleden uit het oostelijke deel van het land naar Nederland. Hier studeert ze samen met Predescu (uit Roemenië) en Jasiulionyte (uit Litouwen) Arts, Media and Society aan Universiteit Leiden.

De studentes zijn hier samen om Lohnynova te steunen, maar daarnaast komen ze allen uit een land dat is aangetast door de Sovjet-Unie. “Het is daarom geweldig dat iedereen deze avond samenkomt met artiesten die staan voor diversiteit, acceptatie en vrijheid,” aldus Predescu.

Lohvynova wil vooral meer aandacht vragen voor de oorlog. “De laatste maand is het steeds verder naar de achtergrond gedrukt.” Maar ook wil ze de Oekraïense cultuur vieren. “Ze kunnen onze levens en families afpakken, maar ons hart blijft, dat weet ik zeker.”

Nick Nazarek (19) is hier met zijn ouders. Gezamenlijk ontvluchtten zij vier jaar geleden de oorlog in Donetsk. Nu studeert Nazarek aan het ROC en is vanavond bij Embrace Ukraine om samen te komen met zijn gevluchte landgenoten. “Het is leuk om iedereen uit mijn land te zien, misschien kan ik hier ook nieuwe vrienden maken,” vertelt hij het Nederlands. “Maar natuurlijk kom ik ook om Kalush Orchestra te zien.”

Ook niet-Oekraïners weten het Museumplein te vinden. Nederlander Joshua Wiebes (17) is hier voor de Songfestivalartiesten. “Ik ben heel erg fan, dat is de voornaamste reden waarom ik hier ben. Al is aandacht voor Oekraïne natuurlijk ook zeker belangrijk.”