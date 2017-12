Sommige supermarkten geopend op nieuwjaarsdag

Dit blijkt uit cijfers van openingstijden.nl. Niet eerder gingen er zo veel winkels op de eerste dag van het jaar open. In 2015 was slechts vijf procent van het aantal supermarkten op nieuwsjaarsdag geopend.



De vestigingen gaan wel een paar uur later open dan op een normale maandag. De Winkeltijdenwet bepaalt dat winkels gesloten moeten zijn op de eerste dag van het nieuwe jaar.



Gemeenten hebben echter de mogelijkheid om ondernemers een vrijstelling te verlenen op dit verbod, en dat gebeurde volgens de onderzoekers in tweehonderd gemeenten.



Amsterdamse supermarkten

Bij de Albert Heijn kunnen klanten bij meerdere vestigingen terecht, zoals Nieuwmarkt en Koningsplein (Centrum), Cornelis Troostplein en Van Baerlestraat (Zuid), Frederik Hendrikstraat (West) en Wibautstraat (Oost).



Bij de Lidl kunnen mensen naar het Buikslotermeerplein (Noord). Ook de Coop is op sommige plekken in Amsterdam open, zoals in de Eerste Jan Steenstraat (Zuid).