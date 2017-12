Somberste decembermaand in jaren

Gerekend met de zonuren vanaf 1 tot en met 25 december, is het in het midden van het land al 29 jaar niet meer zo somber geweest. In het zuidoosten van het land is het zelfs 97 jaar geleden dat het in die regio zo somber was.



Zon op Tweede Kerstdag

Ook eerste kerstdag verloopt nog zonloos, hoewel het wel zacht is, verwacht Weerplaza. Tweede kerstdag zorgt een storing echter voor wat opklaringen. Daardoor zal op veel plaatsen, zeker dinsdagmiddag, de zon soms te zien zijn.