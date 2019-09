Solomon Berihu en Evaline Chirchir winnen Dam tot Damloop

Solomon Berihu gaat als winnaar over de streep. Beeld ANP

Chirchir liep een goede tijd van 50.32 en bleef daarmee slechts een tel verwijderd van het parcoursrecord dat stamt uit 1987 (50.31). Mohamed Ali was de beste Nederlander in Zaandam. Hij kwam als vierde over de finish in een tijd van 46.51. De amateurrenners zijn nog bezig de loop af te maken.

Hieronder een aantal foto’s van de dag tot nu toe.

Blijdschap bij Solomon Berihu als hij als winnaar over de eindstreep gaat. Beeld ANP

Evaline Chirchir is de snelste vrouw van de loop. Beeld ANP

De Nederlandse Mohamed Ali komt als vierde over de finish. Beeld ANP

Mohamed Ali voelt zich kort na het behalen van de eindstreep even niet zo lekker. Beeld ANP

Meer renners hebben last van de warmte. Beeld ANP