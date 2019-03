Sollen en leuren met de ouderen uit De Drie Hoven

Eigenlijk was zij in verzorgingshuis De Drie Hoven aan de Louis Bouwmeesterstraat in Slotervaart altijd degene met de sussende woorden. Als iemand zich zorgen maakte over de toekomst had Miep Loots (91) een scala aan opbeurende teksten: 'Het komt wel goed.' 'Laat maar over je heen komen.' En: 'Alles komt op zijn plaats.'



Toen ze zelf noodgedwongen naar het Leo Polakhuis verhuisde, in november 2018, en ze vanuit haar makkelijke stoel al haar vertrouwde meubels in haar nieuwe stulp zag staan, dacht ze met haar optimistische inborst nog steeds: valt alles mee.