Solidariteitsdemonstratie Charlottesville op het Spui

AFA Amsterdam en AFA Nederland willen donderdagavond om acht uur op Het Spui samenkomen om 'medeleven en woede te uiten op de straten'.



In landen als Canada, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk zijn al vergelijkbare bijeenkomsten georganiseerd.



Afgelopen zaterdag overleed in Charlottesville een 32-jarige vrouw toen een nazi-sympathisant moedwillig inreed op een protest van antifascisten en anti-racisten.



Zij waren samengekomen nadat een dag eerder door witte nationalisten, neo-nazi's en andere racistische groepen gedemonstreerd was tegen de verwijdering van een standbeeld van Robert E. Lee in de stad. Lee was tijdens de Amerikaanse burgeroorlog opperbevelhebber van de zuidelijke staten en vervent verdediger van handhaving van de slavernij.



Gewonden en wapentuig

Bij die aanslag met de auto zaterdag raakten negentien mensen gewond. Zowel op vrijdag als zaterdag braken in Charlottesville gevechten uit tussen racistische betogers en tegendemonstranten. Daarbij droeg de eerste groep vuurwapens en gevechtstenues. Bij die rellen vielen minstens vijftien gewonden.



Zowel de Amsterdamse als landelijke tak van AFA was maandagavond niet bereikbaar voor een verdere toelichting op de demonstratie.