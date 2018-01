Solidariteitsactie vanwege onthoofde pop bij moskee

Afschuw

De pop werd in de nacht van woensdag op donderdag aan het hek van de moskee aan de Spelderholt opgehangen met een briefje: 'De islam is onlosmakelijk verbonden met brute onthoofdingen. De islamisering moet stoppen. Ook geen Diyanet megamoskee in Noord, dat verbonden is met dictator Erdogan.'



Het is nog niet duidelijk wie erachter zit, al heeft de tot nu onbekend groep Rechts in Verzet de actie uitgebreid gedeeld op sociale media. De actie riep verontwaardiging en afschuw op.



Spoeddebat

PvdA en GroenLinks hebben vrijdag een spoeddebat aangevraagd naar aanleiding van de vondst van de pop. Ze maken zich zorgen over aanvallen gericht tegen minderheden, in dit geval tegen de islamitische gemeenschap.