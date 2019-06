Sofyan Mbarki: ‘Drugscultuur in de stad is te vrij’

Sofyan Mbarki, fractievoorzitter van de PvdA in de Amsterdamse ­gemeenteraad. Beeld Tammy van Nerum

Het college van b. en w., waarvan zijn partij deel uitmaakt, moet meer oog hebben voor het drugsgebruik dat in de stad als normaal wordt beschouwd, vindt hij.

“We willen terecht de doorgroeiers in de criminaliteit aanpakken, en de invloed beperken van de grote drugshandelaars die hun geld in vastgoed en horeca investeren, maar we kijken weg van de cultuur op bijvoorbeeld de Zuidas, waar het normaal is op vrijdagmiddag cocaïne te snuiven.”

Mbarki wil dat het stadsbestuur in gesprek gaat met ‘de bestuursvoorzitters op de Zuidas’ over de cultuur waarin drugsgebruik wordt gedoogd.

Waar burgemeester Femke Halsema pleit voor een mentaliteitsverandering onder bijvoorbeeld ambtenaren zodat die meer oog hebben voor (zware) criminaliteit die de maatschappij ondermijnt, wil Mbarki óók een mentaliteitsverandering omtrent het drugsgebruik – zoals ook hoofdcommissaris Erik Akerboom van de ­Nationale Politie en minister Ferd Grapperhaus (Justitie) propageren.

“Ik wil drugsgebruik niet criminaliseren, maar wel problematiseren,” zegt Mbarki. “Volgens onderzoekers wordt in de stad vier kilo cocaïne per dag gebruikt. Dat is voor 200.000 euro. Per dag! En dan hebben we het nog niet eens over de synthetische drugs.”

Amsterdam is verslaafd aan drugs, zegt de PvdA-voorman. “Het is niet normaal dat je als bewoner van een sociale huurwoning moet leven met het idee dat het huis van de buurman dienst doet als drugsopslag en dat hij dagelijks in drugs handelt. Het is tegelijkertijd ook niet normaal even de snuiflijn te bellen zodat iemand drugs komt brengen.”

Opstap naar wapens

De raad praat deze week over de maatregelen tegen ondermijning, waarin Mbarki maatregelen tegen de lokale drugsmarkt mist. Hij vraagt in een motie aandacht voor ‘de sociaal maatschappelijke gevolgen’.

“De kleinschalige drugshandel is de opstap voor jongeren naar de criminaliteit, naar wapens. De reden voor schooluitval. We hebben zorgen over de onveiligheid in de stad door drugshandel, maar dat komt natuurlijk ook door onze eigen vraag naar drugs.”

Dat veel Amsterdammers minder vlees eten om het milieu te ontlasten is goed, zegt Mbarki. “Maar we stoppen wel onze neuzen vol en slikken pillen. Drugsgebruik heeft niet alleen een bright ­side.”