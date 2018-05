Sofyan Mbarki beoogd nieuwe fractievoorzitter PvdA

'Geweldig besluit van een prachtige fractie' schrijft voormalig fractievoorzitter Marjolein Moorman maandagavond op Twitter. Mbarki neemt na vijf en een half jaar het stokje over van Moorman, die kandidaat wethouder is voor de PvdA.



Mbarki ziet zijn nieuwe rol als een mooie uitdaging: "Deze eer komt eigenlijk sneller dan ik had voorzien. Maar ik ben er klaar voor. Marjolein en ik waren altijd een sterk team. Ze laat een sterke, verbonden fractie achter waar ik de trotse fractievoorzitter van mag worden."



De 33-jarige Sofyan Mbarki kwam in 2014 in de gemeenteraad als woordvoerder Jeugd, Veiligheid, Burgerschap en Diversiteit. Daarnaast is hij werkzaam als trainer & adviseur in het onderwijs en tevens lid van de Onderwijsraad en de Raad van Advies van de Politieacademie.



Mbarki zal vanaf woensdag de functie van fractievoorzitter vervullen.