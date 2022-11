Soepaanvallen of niet, de Museumnacht ging op zoek naar de ‘innerlijke activist’

Uitgerekend in de week dat milieuactivisten door heel Europa blikken soep naar topschilderijen gooien, geeft het Tropenmuseum in de Museumnacht een workshop over activisme. ‘Het is wel een beetje ironisch, hè?’

Maar liefst 63 musea in Amsterdam openden zaterdagnacht hun deuren voor workshops over de ban op plastic, duurzame mode en het maken van protestborden. Met name in het Tropenmuseum, waar voor openingstijd al een lange rij belangstellenden stond, vonden workshops over activisme plaats. Het museum wil aantonen dat creatief verzet helpt. Om hun eigen statement uit te dragen kunnen museumbezoekers zelf een button, poster of affiche ontwerpen.

Genietend van een drankje, muziek en onderlinge gesprekken, werken de jonge activisten aan hun protestposters en -buttons. Vanaf de opening van het museum loopt het al storm bij deze workshop. Julie Jansen (28) uit Amsterdam zit samen met twee vrienden aan protestposters te werken aan tafel. Met zwarte stift schrijft ze op een rood blad ‘Equal Access to Good Healthcare’, want als arts vindt ze het belangrijk dat iedereen in de zorg dezelfde behandeling krijgt.

“Goede gezondheidszorg is een mensenrecht,” zegt Jansen, arts bij Dokters van de Wereld. Ze vindt dat ze zelf meer activistisch zou kunnen zijn, daarom zoekt ze het Tropenmuseum op. “Het is wel ironisch dat we nu bezig zijn met activisme in een museum,” zegt Jansen, en lacht. De afgelopen weken gooiden milieuactivisten van Just Stop Oil (nep)soep naar kunstwerken, of plakten zich aan die kunst vast. Als protest tegen fossiele brandstoffen.

Even slikken

Zelf heeft de Amsterdamse sympathie voor Extinction Rebellion, de protestgroep die roept om strengere klimaatregelgeving. “Ik zou ergens wel bij deze groep kunnen horen, als hun acties wat minder extreem zouden zijn,” aldus Jansen, doelend op de acties waarbij de protestgroep schilderijen met tomatensoep en aardappelpuree besmeurt, om vervolgens de eigen hand aan de muur vast te lijmen.

Zogenaamd ‘peace professional’ Sjors Beenker (53) kan zich, als onderdeel van Extinction Rebellion, juist wel in de acties vinden. Hij heeft zojuist een button met een peaceteken gemaakt en opgespeld. “Ik moest eerst wel even slikken toen ik zag dat die kunstwerken besmeurd werden,” zegt Beenker. “Maar later vond ik toch wel dat het doel de middelen heiligt, zolang er een glasplaat voor het kunstwerk zit.”

Workshopdeelnemer en ‘peace professional’ Sjors Beenker met zijn zojuist gemaakte vredesbutton. Beeld Marco Okhuizen

Ondanks de spanning door de protestacties van Extinction Rebellion in musea wordt er niet gefouilleerd bij binnenkomst. Wel lopen in het Tropenmuseum veel beveiligers rond. Ze pakken biertjes af van een groep jongeren, staan geregeld in groepjes te overleggen en staan met meerdere personen bij de ingang om de bezoekersstroom in goede banen te leiden.

Over eventuele extra beveiligingsmaatregelen willen musea geen uitspraak doen. “Om voor de hand liggende redenen,” laat een woordvoerder weten, wijzend op de recente protestacties van Extinction Rebellion.

Nieuwe perspectieven en mogelijkheden

Met deze editie van de Museumnacht wordt de kennismaking met verschillende musea in de stad weer voorop gezet. Vorig jaar, toen discotheken en clubs door de coronamaatregelen gesloten waren, draaide de Museumnacht onbedoeld vooral om het feesten. “Die nachtcultuur hoort er natuurlijk wel bij, zeker bij jongeren, maar we willen hen het liefst wegwijs maken in alle mooie musea die deze stad te bieden heeft,” zegt Jordy den Haan, hoofd marketing van Museumnacht Amsterdam.

Dit jaar speelt activisme een centrale rol tijdens de Museumnacht van Amsterdam. “Mensen kunnen bij onze workshops op zoek gaan naar hun innerlijke activist,” aldus Den Haan.

Dat activisme wordt door het Tropenmuseum gekoppeld aan creativiteit. “Wij hebben vanavond ingezet op creatief verzet,” zegt Rixt Hulshoff Pol, programmamaker bij het Tropenmuseum. “De workshop waar de protestposters en -buttons worden gemaakt, vindt plaats in een dome gemaakt van gerecycled hout. Je werkt samen op een creatieve manier aan onderwerpen die jij belangrijk vindt.”

Volgens Hulshoff Pol zorgt creativiteit in protestacties voor nieuwe perspectieven en mogelijkheden om te demonstreren. “Het is altijd mogelijk op een creatieve manier met elkaar verandering teweeg te brengen, maakt niet uit hoe groot of hoe klein.”

Protestgroep Extinction Rebellion had wat betreft de programmamaker wel creatiever mogen zijn in hun manier van verzet. “Ze weten goed hoe ze de aandacht moeten trekken, want mensen hebben het er zeker over. Alleen heeft niemand het meer over de boodschap die ze willen overbrengen.”