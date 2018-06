Soedanese radiozender redt levens vanaf Weesperstraat

De Weesperstraat is donderdagmiddag druk met dagelijks passerende automobilisten en gehaaste fietsers. Op de begane grond van de Weesperflat zetelt een omroep die dagelijks ruim 2 miljoen Soedanezen van nieuws voorziet, Radio Dabanga. Het nieuws van vandaag: twee dorpen in Darfur zijn door de regering plat­gebrand, de watercrisis in Oost-Soedan en het belemmeren van de distributie van de krant El Youm el Tali ('De Morgen') door regeringstroepen.



Hun leven niet zeker

Sinds 2008 zendt Radio Dabanga tweemaal daags uit vanuit Nederland, want in Soedan zijn kritische journalisten hun leven niet zeker. Het land staat op de 174ste plaats op de ranglijst van persvrijheid van Reporters Without Borders - er staan 180 landen op, Nederland staat op 3.



"Iedere dag valt de regering kranten aan," vertelt redacteur Mohammed, die voor zijn veiligheid niet met zijn volledige naam in de krant wil. "Er is geen persvrijheid en de censuur is enorm." Het radiostation werkt met lokale informanten en een uitgebreid netwerk van luisteraas geeft via WhatsApp tips en informatie door.



Radio Dabanga is het enige onafhankelijke station in Soedan en daarom cruciaal voor de bevolking, met name in Darfur. "Radio Dabanga is een houvast," zegt journalist Klaas van Dijken, die is gespecialiseerd in conflictgebieden en meermaals in Soedan en Darfur was.



"Darfur is totaal afgesloten. Er is geen werkende telefoon, geen internet. Stel je voor dat je niet meer op je telefoon kunt ­kijken, terwijl de bommen om je heen vliegen en je geen idee hebt wat er aan de hand is. Ik denk dat mensen zoiets zouden voelen als Radio Dabanga niet meer bestond."



Ontkende epidemie

Vorig jaar kwam het radiostation een met een voorlichtingscampagne bij een uitbraak van cholera. President Omar al-Bashir ontkende de epidemie. Radio Dabanga bracht tips om verspreiding van de ziekte te voorkomen. "Zo redden we daadwerkelijk levens," zegt redacteur Assadig Musa. Al negentien jaar woont hij in ballingschap in Amsterdam. "Ik voel me Amsterdammer," zegt hij. "De stad is zo goed voor me geweest, al blijft het vreselijk pijnlijk dat ik mijn familie en vrienden al zo lang niet heb gezien."