Sociëteit Sexyland wint nieuwe cultuurprijs

Het is de eerste keer dat deze prijs wordt uitgereikt, aan een persoon of organisatie 'die in het voorgaande jaar in positieve zin iets wezenlijks overhoop haalde op het grensvlak van cultuur en maatschappij.'



Sexyland, op de NDSM-werf in Noord, had vorig jaar zogenaamd elke dag een andere eigenaar, een belangstellende die zich vooraf had aangemeld. Zo boden initiatiefnemers Arthur van Beek en Aukje Dekker een programma dat 365 keer veranderde. Organisaties en particulieren wisselden elkaar af.