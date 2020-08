Sociëteit De Kring moet weer mensen ontslaan

Club Up in betere tijden. Net als andere nachtclubs is Club Up nog altijd gesloten. Daarmee valt een grote inkomstenbron weg voor De Kring. Beeld Amaury Miller

De sociëteit begint op te krabbelen na een maandenlange sluiting: het restaurant is heropend en culturele avonden gaan weer van start. Zo kunnen leden weer naar jazzavonden, en de eerste debatavond staat ook weer op de planning. “De dineravonden met saxofonist Benjamin Herman zijn vol als vanouds,” aldus bestuursvoorzitter Harm Botje.

Maar genoeg om de kosten te dekken is het niet. Club Up, onderdeel van De Kring, is net als andere nachtclubs nog altijd gesloten. Daarmee valt een grote inkomstenbron weg. Botje: “Een poëzie- of filmavond levert nu eenmaal minder op dan een stampvolle discotheek.”

En dus moeten vier vaste medewerkers vertrekken. Op een klein team is dat best ingrijpend, zegt Botje. “We vinden het heel erg, maar we ontkomen er niet aan. Naar verwachting kan Club Up pas weer open als er een vaccin voor het coronavirus beschikbaar is.”

Voor en door leden

De Kring trof meer maatregelen in de afgelopen maanden in een poging om de financiële klappen op te vangen. Flexibele krachten werden ontslagen, tegemoetkomingen aangevraagd en uitstaande debiteuren gesaneerd. Ook zamelde de sociëteit meer dan honderdduizend euro in onder haar leden.

Het gat dat de ontslagen medewerkers achterlaten wordt gedeeltelijk opgevuld met leden. De sociëteit is op zoek naar vrijwilligers die de receptie willen bemannen. Ook zal de programmering gedeeltelijk in handen komen van leden. “De wens tot grotere ledenparticipatie leefde al langer,” zegt Botje. “Het adagium wordt nu meer dan ooit: voor leden, door leden.”