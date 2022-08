Sociëteit Amsterdamse corps beklad: ‘Pro-hoeren, anti-ballen’

De sociëteit van het Amsterdamsch Studenten Corps (ASC) op de Warmoesstraat is met witte verf en teksten beklad. Beeld Het Parool

‘Pro-hoeren, anti-ballen’, is te lezen op het pand in het centrum van de stad. Ook de leuzen ‘Met papa’s poen koop je nog geen fatsoen’ en ‘Geen seksisten in onze stad: weg met het corps!’ prijken op het gebouw. Volgens actiegroep ‘de Amsterdamse Sperma Containers’, die de actie heeft opgeëist, waren de seksistische uitspraken tijdens het laatste lustrumfeest ‘de druppel die de sperma-emmer heeft doen overlopen’.

‘Het is al decennia duidelijk dat het corps een afgesloten sekte is waar geweld floreert,’ schrijft de groep. ‘Hier zoeken onzekere jongens een identiteit in misplaatste gevoelens van superioriteit en haat jegens de rest. Dit hebben ze zelf bevestigd door bij een diner ter viering van hun 170-jarige bestaan alleen maar misogyne speeches te geven. Blijkbaar hebben deze jongens niks anders te zeggen. Wij hebben dat echter wel.’

Nekken breken

Vorige week ontstond grote ophef nadat er beelden waren uitgelekt van een lustrumdiner van ASC en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (AVSV). Tijdens een speech werd onder andere gezegd dat vrouwen ‘sperma-emmers’ zijn en ‘niks meer dan een hoer’. Ook werd aangekondigd ‘de nekken van vrouwen te breken om hun lul erin te steken’.

Honderden leden reageerden na het uitlekken van de beelden geschokt. ‘Woorden kunnen niet beschrijven wat het met ons, vrouwelijke leden, doet om op ons eigen heren- en damesdiner dusdanig respectloos beschreven te worden,’ schreven ze in een brief.

En hier bleef het niet bij. Een dag later lekte ook nog een filmpje uit van het lustrumfeest waarin twee halfnaakte vrouwen op een podium op het hoofd van een man gaan zitten. In de video zijn de vrouwen met ontbloot bovenlijf te zien. Met alleen een gescheurde panty en een string aan bouncen ze geknield op een beat terwijl twee mannen onder hen liggen en met hun gezicht tegen hun billen bonken.

Cultuurverandering

Vorig jaar werd door het corps een cultuurverandering aangekondigd, nadat alle bestuursbeurzen door onderwijsinstellingen werden teruggetrokken. Toen was dat vanwege fysieke mishandelingen en vernederingen tijdens ontgroeningen.

Naar aanleiding van alle ophef stapte afgelopen vrijdag bestuursvoorzitter Heleen Vos van het ASC op. Ze erkende dat ze een aantal situaties en risico’s tijdens het ‘veranderingsproces’ van het corps heeft onderschat. “Het blijkt dat er bij een groep leden nog de behoefte bestaat tegen de basisprincipes van het cultuurveranderingsproces in te blijven gaan. Als rector kan en wil ik niet langer de verantwoordelijkheid blijven nemen voor incidenten en gedrag van leden die mijn persoonlijke grens te boven gaan,” zei ze.

Vrijdag komen leden weer bij elkaar om te bespreken welke stappen er ondernomen moeten worden en hoe de vereniging nu verder gaat. Dat zal met een nieuw bestuur zijn dat op korte termijn gekozen moet worden.

De teksten op het pand van het ASC. Beeld Het Parool

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: