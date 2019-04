Sociale woningbouw in de stad staat onder druk

Woningen van 80 tot 90 m2 waren de norm. Nu gaan we vaker over tot 55 tot 60 m2

Dat is ruim een verdubbeling van de ambitie van 1200 sociale huurwoningen per jaar, die in de vorige periode is afgesproken tussen gemeente en corporaties. In 2018 namen corporaties 1800 woningen in aanbouw. Daar moet dus nog een flinke schep bovenop.



Kleinere huizen

Het is zeer de vraag of corporaties deze nieuwe doelstelling gaan halen, zegt De Ruiter van Stadgenoot. Bobbe van De Key vult aan: "Als ­deze ontwikkeling doorzet, weten we zeker dat we projecten straks moeten stoppen. Dit heeft dan direct invloed op de afspraken met de gemeente."



De Alliantie weet de sociale woningbouw op peil te houden, maar bouwt vanwege de kostenstijgingen wel kleinere huizen. "In het verleden waren woningen van 80 tot 90 vierkante meter de norm. Nu gaan we vaker over tot 55 tot 60 vierkante meter," zegt directeur Rob Haans. Ook laat De Alliantie leningen oplopen om de hogere kosten te kunnen bestrijden. "Daaraan zitten wel grenzen," waarschuwt hij.



Molensteen

Volgens Egbert de Vries van koepelorganisatie AFWC moet de verhuurdersheffing van tafel. Deze belasting, die in 2013 is ingevoerd, is een molensteen om de nek van corporaties. "Zonder deze heffing is het voor corporaties al lastig genoeg."



Wethouder Laurens Ivens (SP) noemt de signalen over de hoge bouwkosten 'erg zorgelijk'. "Een aantal woningen zal vertraging oplopen en daar baal ik van, want de wachtlijsten zijn al zo lang."



De gemeente heeft niet veel knoppen om aan te draaien, zegt hij. "Wij hebben alleen ellendeknoppen. Als we die indrukken, gaan corporaties kleinere of minder duurzame woningen bouwen." Hij ziet liever dat het kabinet de verhuurdersheffing schrapt opdat corporaties meer kunnen investeren.



Vandaag zal Ivens met de wethouders van Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven hiervoor pleiten bij het kabinet. Ook staat een overleg met de corporaties in de agenda.