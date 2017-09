Sociale werkplaatsen van Pantar blijven bestaan

Pantar blijft! Die boodschap kwam wethouder Arjan Vliegenthart (Werk) gisteren brengen in Diemen, in de sociale werkplaats waar even eerder nog goodiebags werden gevuld voor de RAI.



Geruststellende woorden voor het Pantarpersoneel, onder wie 2800 arbeidsgehandicapten. "Vorig jaar stonden er grote verhalen in De Telegraaf: jullie kwamen op straat te staan, er was geen geld meer voor een kerstpakket, jullie pensioen was niet veilig - allemaal niet waar. Wie hier werkt, blijft hier ook."



Geld van het rijk

Wel gaat bij Pantar veel veranderen. Over vijf jaar werken er nog zo'n 2100 arbeidsgehandicapten, schat Vliegenthart. Als ze hier al werkten voordat in 2015 de gemeenten verantwoordelijk werden voor de sociale werkvoorziening, ja, dan mogen ze blijven. Voor hen blijft de rijksoverheid geld overmaken. Voor wie de komende jaren met een onoverbrugbare achterstand op de arbeidsmarkt komt, wordt alles anders.



Pantar had zich voorgenomen ook hen aan werk te helpen door arbeidsgehandicapten te detacheren bij bedrijven. Uitdagender werk, dat Pantar bovendien meer zou opleveren. Maar dat plan is mislukt. Pantar kwam in zwaar weer terecht en de gemeente moest jaar na jaar miljoenentekorten aanvullen.