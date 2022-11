Sociale knuffelbeer Felix Mulder (1986-2022) was de oudste en langste Dalton

Geboren Amsterdammer Felix Mulder knoopte met iedereen een gesprek aan, en had de gave daarbij ook daadwerkelijk te luisteren en onthouden wat er werd gezegd, zeggen zijn broers. Hij overleed twee weken geleden plotsklaps aan een hersenbloeding.

De Daltons werden ze genoemd, de broertjes Mulder. Omdat ze altijd samen waren, omdat ze zo op elkaar leken, en omdat de lengte van de drie opliep. De oudste en langste van het stel was Felix, al werd hij door zijn vrienden Flix genoemd. En vrienden, daar had hij er nogal wat van.

Zo’n zevenhonderd mensen liepen afgelopen dinsdag mee in de rouwstoet van het ouderlijk huis van de broers Felix, Oskar en Kester aan de Den Texstraat naar De Duif aan de Prinsengracht. De kerk bleek te krap voor iedereen die aanwezig wilde zijn bij de uitvaartdienst, tot op de stoep stonden er mensen. Dat was in de geest van Felix Mulder, die zich altijd omringde met vrienden. Een ‘sociale knuffelbeer’ werd hij dan ook genoemd in zijn overlijdensannonce.

Felix had de gave om niet alleen met iedereen een gesprek aan te knopen, maar ook daadwerkelijk te luisteren en te onthouden wat er werd gezegd. “Zijn geheugen was fenomenaal,” memoreert zijn broertje Kester. “Hij kon maanden later terugkomen op iets wat iemand hem in een terloops gesprekje had gezegd. Dat kwam omdat hij ook oprecht geïnteresseerd was in andere mensen.”

Mensen bijeenbrengen

De in Amsterdam geboren en getogen Felix versleet drie middelbare scholen, wat hem al vroeg een groot netwerk gaf. In Sittard ging hij een juridische opleiding volgen en woonde hij op de campus. “Dat vond hij fantastisch,” zegt zijn broer Oskar. “Zet hem ergens neer en binnen no-time kent hij iedereen. Niet alleen op de campus, maar ook op het nabijgelegen woonwagenkamp had hij vrienden gemaakt.”

Terug in Amsterdam startte hij samen met zijn broers De Daltons, een bedrijf met een breed scala aan activiteiten met een gemene deler: het bijeenbrengen van mensen. De Daltons openen een koffiezaak op de Weteringschans, leveren personeel voor bouwprojecten en voor horeca-evenementen en bestieren enige tijd hun eigen pizzeria, San Siro. Die was geen lang leven beschoren, want ‘we gaven meer pizza’s weg dan dat we verkochten’, aldus zijn broers.

Noodlot

De bourgondische levensstijl paste Felix. Hij was stamgast in café Le Patron aan de Vijzelgracht, ging veel en graag uit eten en bezat het zeldzame talent om op iedere menukaart die hij onder ogen kreeg steevast het duurste gerecht te bestellen. Niet omdat hij met geld wilde smijten, laat staan pochen, maar omdat hij het beste en het lekkerste wilde eten.

Rond 2016 ontmoette Felix zijn latere verloofde Mariëlle. Oskar: “Zo verliefd hadden wij hem nooit gezien. Een puberale verliefdheid, die nooit is overgegaan.” Hij kreeg een stiefzoon, Aymen, die toevallig op dezelfde dag jarig bleek, en hem al snel als een volwaardige vader beschouwde.

Twee weken geleden sloeg het noodlot toe: tijdens een verjaardag van een vriend zakte Felix plotseling ineen. Een hersenbloeding, zo bleek in het ziekenhuis, waar artsen al snel constateerden dat hij niet meer te redden was. De zondag na zijn overlijden hing in de Johan Cruijff Arena, in ‘zijn’ vak 430, een spandoek ter nagedachtenis van Felix, die slechts 36 jaar oud werd.