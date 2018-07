Sociale huurwoningen op 'gouden randje' van Noord

Mensen met een kleine portemonnee uit de Van der Pekbuurt kunnen straks hier in Overhoeks komen wonen Erna Berends

"We hebben bewust voorkomen dat hier een nieuw winkelcentrum zou komen," zei Berends. Dat zou de veryupping van Overhoeks volgens haar versterken. "Bewoners aan het IJ zullen nu gemakkelijker naar het vernieuwde Mosveld trekken, dat ooit een zooitje was en waar ooit een nood-Albert Heijn was.



Ook gaan ze naar de opgeknapte markt in de Van der Pekbuurt. Want daar is het winkelgebied."



Monumentale panden

Laglas van Ymere meende dat het project laat zien dat de woningcorporaties na een aantal moeilijke jaren goed de crisis uit komen. Duidelijke aanwezigheid van sociale huurwoningen tussen de commerciële bouwprojecten vond ze belangrijk.



Corporaties verkopen in het stadshart veel bezit om uitbreiding in de nieuwe buurten te kunnen financieren. "Voor Ymere valt de verkoop van woningen in het centrum per saldo wel mee hoor," aldus regiomanager Chris Petterson van Ymere. "We verkopen monumentale panden omdat die voor een corporatie soms te duur zijn in het onderhoud. Ook stoten we grote woningen van tweehonderd vierkante meter in het centrum af, alsook dure grachtenpanden, die te duur zijn in het beheer. Maar verder willen we ook sociale huurwoningen in het stadshart houden. Tegelijkertijd willen we overal aanwezig zijn ook op de IJ-oevers."



De sociale huurwoningen in Overhoeks zijn niet weggestopt in een lelijk hoekje, maar staan tussen de dure woningen. Petterson: "Ze profiteren mee van alle kwaliteiten die het gebied heeft, zoals het water, de pleintjes, de brede lanen."