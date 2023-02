Sociale bierbrouwer De Prael gered: ‘We willen dat onze mensen ook zicht hebben op een carrière’

Hij trouwde er een paar jaar geleden. Nu neemt David Jansen de wankele Amsterdamse sociale bierbrouwer De Prael over, waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt onderdak vinden. ‘Dat een hele laag van de samenleving niet meetelt, is best een suffe keuze.’

Sociale bierbrouwer De Prael is van de ondergang gered, deze keer door het bedrijf Social Capital. “Ik ken De Prael al jaren,” zegt David Jansen van Social Capital. “Ik was altijd jaloers op wat de oprichters voor elkaar hebben gekregen. Bedrijven met een sociaal dna zijn best schaars en niet iedereen redt het.”

De kans dat de sociale brouwer De Prael het niet zou redden, was levensgroot. “Er was veel gerommel met de oprichters, met de aandeelhouders. Elk bedrijf heeft baat bij rust en betrokken mensen, en zeker een sociaal bedrijf als De Prael en de mensen die er werken. Iedereen dacht: er moet een frisse wind komen.”

Social Capital werd mede door Jansen opgezet vanuit sociaal recyclingbedrijf Milieuwerk, dat hij in 2015 overnam. Dat is net als De Prael een onderneming die zich op kwetsbare mensen richt, werknemers die om allerlei redenen op afstand van de reguliere arbeidsmarkt staan.

De Parel

De brouwer werd begin deze eeuw bedacht door psychiatrisch verpleegkundigen Arno Kooij en Fer Kok. De liefde voor bierbrouwen en wat ze ‘moeilijke mensen’ noemden, kwam aanvankelijk samen op industrieterrein Schinkel, waar ze proeflokaal annex brouwerij De Parel openden. Toen ze erachter kwamen dat er al Parelbier was, husselden ze snel wat letters door elkaar.

Wat sindsdien als De Prael bestaat, heeft honderden mensen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’ verder geholpen. Sinds 2011 vanaf de Wallen, waar de brouwerij annex proeflokaal en – even verderop – de bierwinkel werden geopend.

Het bedrijf breidde snel uit. Er kwamen dependances, in de Amsterdamse Houthavens, in Groningen en in Den Haag. Naast oorspronkelijke geldschieters als Stichting Doen van de Postcodeloterij stapte familiebrouwerij Lindeboom in. En De Prael was niet meer alleen aan de bar, maar ook in de supermarkt te koop.

Machtstrijd

Dat werd allemaal te veel. Er kwam een machtsstrijd, waarbij de oprichters aan de kant werden geschoven. Jansen: “De Prael is vanuit de psychiatrie door Arno en Fer opgezet, met al hun ervaring met deze mensen. De vorige aandeelhouders hadden veel ondernemerskennis, maar op afstand. Die werelden botsten. Het bedrijfsmatige, de saaie kant, liep steeds vast.”

Corona hielp niet mee, zegt Praeldirecteur Cees Geel. “We konden doordraaien omdat we de brouwerij nog hadden. Onze mensen zijn heel loyaal geweest. We hebben de grote groep bij elkaar gehouden.”

Brierbrouwer de Prael maakt een doorstart en kan blijven bestaan. De Prael biedt werkplekken aan mensen die ergens anders lastig aan een baan komen. Beeld Mariet Dingemans

Ondertussen werd gesteggeld over de overname. “We zijn er 2,5 jaar mee bezig geweest,” zegt Jansen. “Ik heb nog nooit iets overgenomen. Iedereen wilde met De Prael door, maar iedereen vulde dat sociale anders in. Het ging hobbelig.”

Missie

“We hebben er nu voor gekozen dat de missie, het merk en de bierrecepten bij een aparte stichting komen. Wij lenen dat van hen, net als de andere licentiehouders, zoals in Den Haag en Groningen die doorgaan.”

De vestiging in de Houthavens is weggevallen. Geel: “Die heeft zwaar geleden onder corona. Ze hebben alles gedaan om de tent overeind te houden, maar dat is niet gelukt. Ze hebben nu een andere partner, Breugem uit Zaandam. Dat is ook een sociale brouwerij, van iemand die hier ooit heeft gewerkt.” Het proeflokaal moet deze maand zijn nieuwe naam Breugem Meeting Point krijgen.

Het verlies van de Houthavens compenseert De Prael door in maart een vestiging te openen in de Amsterdamse Pijp. “Dat levert weer vijftien werkplekken op. Mensen die het hier supergoed doen, kunnen dan een stap zetten om naar De Pijp uit te vliegen.”

“Na De Pijp wil ik er nog wel eentje in Amsterdam,” droomt Jansen. “We zitten met Social Capital nu in Amsterdam, Den Haag en een beetje in Breda. Dat kan worden uitgebreid. Maar eerst de organisatie strakker regelen. Cultuur en sfeer zijn prima, maar het bedrijf moet op orde worden gebracht.”

De brouwer waakt voor grootse plannen. Praelbier in de supermarkt zit er niet meer in. “De marges zijn daarvoor te klein. We moeten ervoor waken niet te snel te gaan.” Groeimogelijkheden zijn ook fysiek beperkt. Geel: “We kunnen hier jaarlijks 200.000 liter bier brouwen: de helft daarvan gaat hier op, en een deel gaat naar de andere zaken.”

Rauwer randje

Social Capital zit al langer in de horeca, met Happy Tosti, bakker Lekker Brood en activiteiten in de horecacatering. “Tezamen bieden we nu richting 300 mensen werk, van wie ruim 100 in de recycling. Dat zijn andere types mensen dan in de horeca. De Prael heeft een rauwer randje, hier hebben medewerkers hun bekkie wel klaar. Ook richting gasten.”

Met de overname kan ‘het machientje’ van Social Capital volgens Jansen beter draaien. “We willen dat mensen door al onze activiteiten kunnen doorstromen, zodat ze ook zicht hebben op een carrière. Mensen met een afstand moeten een plek krijgen die ze aankunnen en waar ze zelf willen werken. Daarom is het belangrijk dat er veel keuze is.”

Social Capital heeft ook samenwerkingen met onder meer Heineken, Loetje en het Scheepvaartmuseum, die personeel kunnen overnemen. Jansen: “Altijd op basis van wat mensen aankunnen. En lukt het niet, dan kunnen ze altijd terug of een stapje terug doen. Zo creëer je een hartslag, een levend organisme waarin deze mensen niet worden vermalen. Iedereen met een arbeidsbeperking heeft recht op een leuke, waardevolle baan.”

“Als jij en ik onze baan kwijtraken, komt het in deze krappe arbeidsmarkt wel goed. Maar iemand met beperkte vaardigheden en een beperkt netwerk komt heel moeilijk weer aan de bak. Bij ons raken mensen hun baan niet kwijt. Wij bewijzen dat het met deze mensen kan.”

“De arbeidsmarkt vergrijst en is krap, maar er staan alleen al in Amsterdam 35.000 mensen langs de kant omdat ze in het reguliere arbeidsproces verloren raken. In heel Nederland honderdduizenden. Dat een hele laag van de samenleving niet meetelt, is best een suffe keuze. Deze mensen hebben waarde voor de maatschappij.”

Springplank

“Gemeentes als Amsterdam doen echt hun best. En toch lukt het niet altijd. Als je de wereld wilt veranderen, moet je niet altijd naar de overheid kijken. Sociaal ondernemerschap kan dienen als katalysator voor veranderingen. Wij zijn een springplank voor reguliere bedrijven om sociaal te ondernemen.”

“Veel ondernemers zijn zich niet bewust van de gelaagdheid van de samenleving. Als je een mooie opleiding hebt gevolgd en altijd in een bedrijfsomgeving hebt geleefd, ben je je er niet van bewust dat zoveel mensen minder kansen hebben dan jij, minder geld, minder mogelijkheden. Je komt elkaar niet tegen. Wij zien die mensen wél. Wij zien dat ze iets toevoegen, dat je er blij van wordt. Dat ze meerwaarde hebben.”