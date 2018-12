Sociaal project Change= blijkt een goudmijn voor beleggers

Het complex van Change= op het August Allebéplein in Nieuw-West met bijna vijfhonderd jongerenwoningen werd vorige maand voor 84 miljoen euro verkocht aan een buitenlandse investeerder.



Het was de tweede keer dat het gebouw in nieuwe handen overging: kort na het slaan van de eerste paal in 2015 werd het al eens overgedaan aan een Amerikaans pensioenfonds, voor 45 miljoen euro.



Ook het tweede complex van Change=, in Zuidoost, waar de eerste appartementen na de jaarwisseling in de verhuur gaan, is inmiddels verkocht aan een buitenlandse belegger, naar verluidt voor 90 miljoen euro. In Zuidoost komen zeshonderd zogenoemde microwoningen van 30 vierkante meter.



Voorwaarden

De voormalige eigenaren spinnen garen bij de belangstelling van buitenlandse institutionele beleggers voor Amsterdams vastgoed. Beide projecten van Change= werden in de nadagen van de crisis gepland en werden voor de toen geldende grond- en bouwprijzen neergezet.



Over voorwaarden voor de verkoop had de gemeente geen afspraken gemaakt. Dat gebeurde vorig jaar wel in Utrecht, waar binnenkort in de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn de bouw begint van een derde complex van Change=. Daar mag het pand alleen worden verkocht met toestemming van de gemeente.