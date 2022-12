Sociaal geografen over stadspolitiek: ‘Pas als middenklasse probleem voelt, doet Amsterdam iets’

Hoe kan het toch dat Amsterdam jarenlang linkse stadsbesturen heeft gehad en toch een stad is geworden die gericht is op hoger opgeleiden? Die vraag onderzoeken sociaal geografen Willem Boterman en Wouter van Gent in hun boek Making the Middle Class City.

Al jaren houden sociaal geografen Willem Boterman en Wouter van Gent zich aan de Universiteit van Amsterdam bezig met gentrificatie en de middenklasse in Amsterdam. Toch kregen ze ergens de vinger maar niet achter. “Hoe kan het toch,” zet Wouter van Gent, “dat we vroeger trots waren op onze sociale huurwoningen aan de grachten en nu op de dure woningen aan de Pontsteiger?”

In hun recent verschenen boek Making the Middle Class City betogen ze dat dit een gevolg is van politiek beleid vanaf 1986 (na het tijdperk van de roemruchte woonwethouder Jan Schaefer) dat gericht is op de middenklasse. Daarmee doelen ze op middeninkomens, maar vooral op hoogopgeleide mensen, met veel cultureel kapitaal en in toenemende mate ook geld. Niet de elite, maar Amsterdammers tussen Jan Modaal en de ceo in.

Het leek mij dat de middenklasse pas de afgelopen tien jaar echt in het politieke vizier is. Klopt dat niet?

Van Gent: “Dat is inderdaad het dominante beeld. Als Amsterdammers terugblikken op de jaren tachtig dan wordt vaak de verkrotting en verjunking van de binnenstad genoemd, maar ons boek laat zien dat ook toen al het beleid steeds meer gericht werd op hoger opgeleiden. Bijvoorbeeld door in de Staatsliedenbuurt van sociale huur koopwoningen te maken.”

Boterman: “Dat leidt tot zelfversterkende effecten. Het leidde tot instroom van meer hogeropgeleide mensen, wat ervoor zorgde dat hun belangen ook steeds meer vertegenwoordigd werden. Het mantra van politici is altijd de ‘ongedeelde stad’. Maar als je terugkijkt op de afgelopen 35 jaar dan zie je dat de belangen van de middenklasse steeds meer centraal worden gesteld.”

Gent: “Neem de Van der Pekbuurt. Aan de ene kant wordt daar een enorm sociaal programma uitgerold om slechte woningen te verbeteren, maar dat gebeurt binnen een verhaal waarbij gentrificatie lang als positief gezien is.”

De Pontsteiger staat op de cover van jullie boek. Waarom?

Van Gent: “Voor mij staat de Pontsteiger symbool voor de shift die gemaakt is. Van trots in de jaren tachtig over sociale huur aan de gracht naar trots op een prestigeproject. Een ander symbolisch moment is de winst van D66 in 2014 bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat markeert een hoogtepunt van de middenklassepolitiek.”

De Pontsteiger aan het IJ. Beeld ANP / Berlinda van Dam

Tegelijkertijd klinkt er de afgelopen jaren veel kritiek op de groei van de stad, op gentrificatie.

Van Gent: “Vanaf 2016 zien we een verandering. Daar begint het eigenlijk dat de middengroepen zélf, de journalisten en academici, merken dat het beleid hun ook raakt. Dat de ontwikkelingen in de woningmarkt ook betekenen dat zij geen huis kunnen vinden. Dan komen er opeens raadsvergaderingen. Terwijl voor mensen in Betondorp de problemen al jarenlang speelde.”

Bedrijft Amsterdam nu dan andere politiek? De PvdA is weer de grootste.

Boterman: “Ja, maar de PvdA zelf is natuurlijk van een sociaaldemocratische linkse partij steeds meer een middenpartij geworden, die zich expliciet op de nieuwe middenklasse richt. Dat verandert misschien gedeeltelijk weer terug, maar de PvdA is nog steeds voor een groot deel van die stem afhankelijk.”

De politiek is uiteindelijk maar één dimensie. Jullie stellen dat ook ambtenaren heel bepalend zijn.

Van Gent: “Binnen de gemeente zijn er verschillende bloedgroepen. Sommige ambtenaren denken nog vanuit de jaren negentig. Zij willen bouwen voor de mensen die de stad nog in willen komen, in plaats van de mensen die er al wonen. Dat is moeilijk te doorbreken.”

Boterman: “Je ziet ook in financieel moeilijkere tijden dat de dienst grondontwikkeling belangrijker wordt. Woningbouwprojecten die financieel haalbaar zijn gaan dan door. Dat betekent automatisch dat je niet voor iedereen bouwt.”

Van Gent: “Grondzaken is de strategisch belangrijkste plek in het stadsbestuur als het gaat om waar de stad heen gaat. De PvdA heeft de verkiezingen gewonnen, maar op die plek zit D66‘er Reinier van Dantzig.”

Blijft de middenklassepolitiek dominant?

Boterman: “Waarschijnlijk wel. Wat verandering zou kunnen brengen is het verhogen van de opkomstpercentages. In Zuidoost stemde maar 15 procent de afgelopen verkiezingen. Dat betekent dat de middenklasse, die dominant maar niet in de meerderheid is, een enorm zware stem heeft. Je ervaart de stad heel anders als je jong en werkloos bent en in de Tuinsteden in Nieuw-West woont dan als je aan de UvA studeert met een studio aan de Weesperzijde. Als er in Nieuw-West en Noord veel meer zou worden gestemd, dan zou dat tot een enorme verschuiving in de gemeenteraad leiden.”

Daar hebben gevestigde partijen toch geen belang bij?

Van Gent: “Ik geloof best dat zij ook goede representatie willen. Daarnaast: Denk is opgericht omdat ze niet tevreden waren met de PvdA. Dus het is voor die partijen geen optie om niets te doen.”

Als de middenklasse genoemd wordt, gaat het ook vaak over gezinnen die de stad uit trekken.

Boterman: “Middenklassepolitiek gaat niet alleen over opleidingsniveau, maar ook over specifieke huishoudens. Dat zijn meestal een- tot tweepersoonshuishoudens. Maar ook hier doen we alsof de trek van gezinnen uit de stad nieuw is. Al jaren trekken arbeidersgezinnen de stad uit. En juist voor de middenklasse wordt wel gebouwd, zoals de duurdere gezinswoningen op IJburg. Daar daalt het aandeel gezinnen niet.”

Welke les moeten we trekken uit jullie boek?

Van Gent: “De hoogopgeleide middenklasse denkt vaak dat ze sociaal is en het beste voorheeft met iedereen. Ik geloof dat dit oprecht is. Maar ze heeft een blinde vlek voor de schaduwzijde van een beleid dat is gericht op economische groei en de middenklasse.”

Boterman: “Heel veel D66-ouders en PvdA-ouders hechten oprecht aan diversiteit. Maar in de woningmarkt en schoolmarkt worden individueel steeds keuzes gemaakt die niet in lijn zijn met het grotere ideaal dat ze nastreven.”

Gent: “Geen sociale experimenten met mijn kinderen, dat idee.”

Boterman: “Dat wordt vaak als hypocriet neergezet, maar mensen zijn nu eenmaal niet consequent. Daar heb je een politiek voor, om dat op te lossen. Maar als ook die het collectieve belang niet genoeg in oog houdt, dan hebben we een probleem.”