Snorfietsers kiezen eieren voor hun geld

Kruising Ceintuurbaan-Amsteldijk. Na een wenperiode moeten snorscooters vanaf heden met helm op de rijbaan. Beeld Dingena Mol

Handhavers zijn maandagochtend vanaf 7.30 uur actief, maar of er al bonnen zijn uitgeschreven aan snorfietsers die op het fietspad reden of zonder helm op de rijweg, was tegen het middaguur nog niet duidelijk. Tegelijk was er op tal van plekken waar snorfietsers en fietsers elkaar vaak in de weg zitten, geen handhaver te bekennen. Het toont aan hoe ingewikkeld het is om met beperkte mankracht te handhaven.

Opvallend: maandagochtend was op allerlei plekken ook te zien dat hoe langer hoe meer snorfietsers eieren voor hun geld hebben gekozen. Op de Linnaeusstraat reed de helft van de snorfietsers met helm op de rijweg.

Vivian Leandro uit Diemen: “Ik ben de afgelopen weken op het fietspad gebleven, maar nu ze bonnen gaan uitschrijven, rijd ik toch op de rijweg. Dit is niet prettig hoor, auto’s zien je vaak over het hoofd.”

Grijnzend voorbijgereden

De periode sinds 8 april, toen de nieuwe maat­regelen werden ingevoerd, werd gekenmerkt door onduidelijkheid en ergernis. Op allerlei plaatsen in de stad stonden verkeersregelaars die snorfietsers op de nieuwe regels wezen, maar zij werden genegeerd: niet zelden werden zij grijnzend voorbijgereden.

Veel fietsers die reikhalzend hadden uitgekeken naar de dag dat de snorfiets eindelijk van het fietspad zou zijn verdwenen, kwamen bedrogen uit. Toen snorfietsers doorhadden dat ze toch geen bekeuring zouden krijgen, verdween hun terughoudendheid van de eerste dagen en werd er weer getoeterd dat ze erlangs wilden.

De verplaatsing van de snorfiets van het fietspad naar de rijweg is het gevolg van buitensporig veel ongevallen met het voertuig de afgelopen jaren. Doordat snorfietsen vaak veel harder gaan, gebeuren veel ongelukken bij inhaalacties op te smalle fietspaden. Het gaat om vrijliggende fietspaden: in de meeste straten van de stad blijven fietsen en snorfietsen door elkaar rijden.

Zo groot mogelijke pakkans

Na een jarenlange lobby kreeg Amsterdam toestemming voor de maatregel. Veel snorfietsrijders noemen de verplaatsing onverantwoord: zij stellen dat het gevaarlijk is om hen te mengen met veel grotere en zware auto’s.

Of de maatregel zal worden nageleefd nu er kan worden beboet, is een zaak van lange adem en vooral een zo groot mogelijke pakkans. Het is de vraag of de inzet van handhavers voldoende is: er zijn twaalf boa’s vrijgemaakt die zich uitsluitend op snorfietsen richten.

De gemeente schermt met aantallen van meer dan 500 boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren), maar het grootste gedeelte van hen mag zich niet bezighouden met verkeersovertredingen. Er zal worden gehandhaafd via ‘mobiele verkeerscontroles’, zegt een woordvoerder van wethouder Sharon Dijksma.

“De politie en onze boa’s trekken daarbij zo veel mogelijk samen op. De politie handhaaft vooral op snelheidsovertredingen van snorfietsers. Maar agenten kunnen ook boetes uitdelen voor rijden zonder helm of rijden op het fietspad. De toegewezen boa’s letten speciaal op rijden zonder helm waar dat niet is toegestaan. En op rijden op het fietspad waar dat niet mag.”

Een steuntje in de rug voor de gemeente is dat verkeershandhavers ook op basis van kentekengegevens bekeuringen mogen uitschrijven; ze hoeven niet eerst iemand staande te houden.