Snorfietsers blijven op fietspad tuffen, college wil handhaving intensiveren

Beeld ANP

Dat blijkt uit een evaluatie van het nieuwe beleid waarbij snorfietsers sinds april 2019 niet langer gebruik mogen maken van fietspaden. Wanneer ze op de rijbaan rijden moeten ze bovendien een helm op.

Snorfietsers die beide regels aan hun laars lappen, lopen weinig kans te worden bekeurd. Toen anderhalf jaar geleden de maatregel van kracht werd, is er kortstondig strenger gecontroleerd. Dit leidde tot bijna 2000 bekeuringen voor rijden op het fietspad in juni 2019. Dit aantal daalde tot 99 in april dit jaar. Het aantal boetes fluctueert, maar lijkt gestaag te dalen.

De gemeente is jarenlang bezig geweest met het verplaatsen van de snorfiets naar de rijweg. Doordat fietspaden in Amsterdam over het algemeen te smal zijn en de populariteit van snorfietsen bijkans explodeerde, vonden veel ongevallen plaats waarbij snorfietsen waren betrokken.

Doorstroming

Verkeerswethouder Sharon Dijksma benadrukt in een brief aan de gemeenteraad dat de maatregel ‘positief bijdraagt aan de verkeersveiligheid en de doorstroming op fietspaden’. ‘Ook in 2020 is het aantal ongevallen waarbij een snorfiets is betrokken verder gedaald.’

Toen de nieuwe maatregel van kracht werd, bleek de stad twaalf handhavers beschikbaar te hebben die specifiek verantwoordelijk waren voor snorfietsers. De stad telde toen 36.000 snorfietsers. Volgens de wethouder mochten echter alle boa’s handhaven op de nieuwe maatregelen, maar de meeste handhavers laten snorfietsers op het fietspad ongehinderd doorrijden.

Gedurende het jaar zijn er geregeld brom- en snorfietscontroles. Gemeentelijke handhavers controleren periodiek gezamenlijk met politie en handhaven dan op constructiesnelheid, rijden op de rijbaan en het dragen van een helm, aldus Dijksma. ‘Handhaven door boa’s en politie-inzet is relatief kostbaar en gaat ten koste van andere handhavingsprioriteiten, zoals corona, alcoholmisbruik, roodlichtnegatie en snelheidsovertredingen.’

Handhaving intensiveren

Omdat er geen verbetering zit in het aantal mensen dat zich aan beide nieuwe regels houdt, wil het college de handhaving intensiveren door digitaal te handhaven op plekken waar overtredingen vaak voorkomen. Begin 2021 wordt gestart met de proef met camera’s.

‘Met digitale handhaving kan op hotspots, daar waar structureel overtredingen plaatsvinden, efficiënt, 24/7 worden gehandhaafd. Het college is van mening dat camerahandhaving grote kansen biedt om efficiënt te handhaven, het gewenste gedrag te stimuleren en de verkeersveiligheid verder te verbeteren.’

Daarnaast pleit Amsterdam al jarenlang voor een landelijke helmplicht, dat zou een steuntje in de rug zijn voor de gemeente. Het kabinet heeft eerder aangegeven de helmplicht landelijk in te willen voeren, waarmee Amsterdam ook buiten de ring A10 een helmplicht zal krijgen voor snorfietsers.

Minister Cora van Nieuwenhuizen gaf recent echter aan de invoering te willen uitstellen naar 2021. De verkeerswethouders in de vier grote steden hebben er bij de minister op aangedrongen om nog voor de kerst de helmplicht voor snorfietsers in te stellen.