Snorfiets naar de rijbaan: zijn we er klaar voor?

Door deze snelheidsverschillen op het fietspad wordt er veel ingehaald op fietspaden, die vooral in de binnenstad aanmerkelijk smaller zijn dan de richtlijnen voorschrijven. Het gevolg: botsingen en extreem veel ongelukken waarbij snorfietsen betrokken zijn. De verwachting is dat dat soort ongelukken zal verminderen.Ik ben automobilist, ga ik me dan ergeren vanaf maandag?



Dat is onvermijdelijk. Snorfietsers worden geacht rechts op de rijweg te rijden, maar ook veel wegen zijn smal in Amsterdam. Hierdoor zal inhalen niet mogelijk zijn. Dat hoeft niet ergerlijk te zijn, want auto's kunnen toch al nauwelijks snelheid maken op de meeste plaatsen.



Maar: niet alle snorfietsen zijn opgevoerd, een deel haalt slechts met moeite 25 kilometer per uur (per slot van rekening de maximumsnelheid voor snorfietsen). Zit je als automobilist achter zo'n trage snorfietser, dan zul je je moeten beheersen.



Weten snorfietsers dit allemaal?

Ze zouden het kunnen weten: iedere eigenaar van een snorfiets heeft hier post over gehad. En de afgelopen weken zijn overal in de stad bordjes opgehangen waar van plek tot plek staat waar ze de rijweg op moeten. Ook zijn er uitvoegstroken aangelegd, op de plekken waar snorfietsers van het fietspad naar de rijweg moeten kunnen.



Veel snorfietsers weten dat er iets gaat veranderen, maar beginnen te stamelen als hun naar details wordt gevraagd. Hoewel de verkoop van helmen de afgelopen weken sterk is toegenomen, hebben de meesten er nog geen. De gemeente heeft aangegeven dat overtreders 'de eerste periode' nog niet direct boetes van 95 euro krijgen uitgedeeld; ze worden eerst gewaarschuwd.