Snorfiets eerder van fietspad dan verwacht

Dat is een half jaar sneller dan tot voor kort werd aangenomen doordat de Raad van State eerder groen licht heeft gegeven dan verwacht: men ging ervan uit dat de maatregel pas per 1 januari van kracht zou worden.



Het duurt na 1 juli waarschijnlijk nog een half jaar voordat Amsterdamse fietsers en snorfietsers met de nieuwe praktijk worden geconfronteerd. Dit komt doordat het college een zogenoemd verkeersbesluit moet nemen, met enorm veel achterliggende besluiten. In het besluit moet de wegbeheerder aantonen hoe de verschillende belangen zijn afgewogen. De gemeente moet het besluit goed motiveren.



Licht op groen

Op dat verkeersbesluit kan iedereen nog reageren, waarna de gemeente alle zienswijzen nog moet beoordelen. Daarna volgt nog een definitief besluit en alsnog de mogelijkheid voor belanghebbenden om tegen dat besluit in beroep te gaan.



Wethouder Sharon Dijksma (Verkeer) is opgetogen. "We zijn blij dat alle lichten nu op groen staan. Tegelijkertijd gaat het om een ingrijpende en complexe maatregel. Snorfietsers moeten mogelijk andere routes gaan rijden, wennen aan een nieuwe plek op de weg en natuurlijk een helm op. zorgvuldigheid staat daarom voorop.'



Onveilige situaties

Het ministerie van Infrastructuur stelt dat alle wegbeheerders de mogelijkheid krijgen om met een verkeersbesluit te bepalen waar een onderbord komt waarmee de snorfietsers naar de rijbaan worden verplaatst. Het college kan hiertoe besluiten vanwege grote drukte op het fietspad die kan leiden tot onveilige situaties, bijvoorbeeld door te weinig ruimte voor inhalende snorfietsers of door schrikreacties doordat mensen te dicht op elkaar rijden.



De groeiende drukte op de fietspaden in Amsterdam zorgt regelmatig voor onveilige situaties. Uit onderzoek blijkt dat een verplaatsing van de snorfietsleidt tot meer veiligheid.



